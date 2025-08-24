17 yaşında dünya şampiyonu! Kuzey Tunçelli’den bir madalya daha

Romanya’nın Otopeni kasabasında gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nın son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Milli sporcumuz Kuzey Tunçelli, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşarak büyük bir başarıya daha imza attı.

İKİNCİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GELDİ

Kuzey, 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de altın madalya kazanarak şampiyonadaki ikinci dünya gençler şampiyonluğunu ilan etti. Böylece genç yüzücümüz, iki farklı mesafede zirveye çıkarak Türkiye yüzme tarihine geçti.

Milli yüzücümüz, 2023 yılında İsrail’de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda da 800 metre ve 1500 metre serbestte şampiyon olmuştu. Tunçelli, o organizasyonda 1500 metrede 14:59.80’lik derecesiyle altın madalya kazanarak adını duyurmuştu.