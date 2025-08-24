17 yaşında dünya şampiyonu! Kuzey Tunçelli’den bir madalya daha

17 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Romanya’da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda erkekler 1500 metre serbest finalinde altın madalyaya uzandı. Tunçelli, bu zaferle turnuvadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
17 yaşında dünya şampiyonu! Kuzey Tunçelli’den bir madalya daha
Yayınlanma:

Romanya’nın Otopeni kasabasında gerçekleştirilen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nın son gününde erkekler 1500 metre serbest finali yapıldı. Milli sporcumuz Kuzey Tunçelli, 14 dakika 48.81 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşarak büyük bir başarıya daha imza attı.

İKİNCİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU GELDİ

Kuzey, 800 metrede olduğu gibi 1500 metre serbestte de altın madalya kazanarak şampiyonadaki ikinci dünya gençler şampiyonluğunu ilan etti. Böylece genç yüzücümüz, iki farklı mesafede zirveye çıkarak Türkiye yüzme tarihine geçti.

Milli yüzücümüz, 2023 yılında İsrail’de düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası’nda da 800 metre ve 1500 metre serbestte şampiyon olmuştu. Tunçelli, o organizasyonda 1500 metrede 14:59.80’lik derecesiyle altın madalya kazanarak adını duyurmuştu.

Komisyon Öcalan ile görüşecek mi? Tülay Hatimoğulları'ndan çağrıKomisyon Öcalan ile görüşecek mi? Tülay Hatimoğulları'ndan çağrıGündem
Bursaspor’dan tarihi zafer: Sezona 8-0’lık galibiyetle başladıBursaspor’dan tarihi zafer: Sezona 8-0’lık galibiyetle başladıSpor
Günün Manşetleri
Tülay Hatimoğulları'ndan komisyona çağrı
"Müzakereleri engellemek için bahane arıyorlar"
Şatafatlı düğünler kara para kapısı çıktı
‘Kurasız hac’ vaadiyle vatandaşları kandıran acentelere ağır ceza
TZOB Başkanı Bayraktar’dan su kaynakları için kritik uyarı
Yaya geçitleri yeniden düzenleniyor
Hakem kurulu bugün ikinci kez toplanacak
Onlarca yol sabahın erken saatlerinde kapatıldı, işte kapatıla
Yol kesen ve düğünde havaya ateş açanlara hapis cezası
Gazze’de açlıktan can kaybı 281’e çıktı
Çok Okunanlar
1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor! 1.250.000 TL’yi bankaya yatıran 32 günde servet kazanıyor!
Emekliye promosyon müjdesi! Emekliye promosyon müjdesi!
Hava durumu tersine dönüyor! Hava durumu tersine dönüyor!
Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Gözlük kullananlara müjde! Gözlük kullananlara müjde!