18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 6-10 Eylül tarihlerinde Çekya'da katılacağı Vaclav Jezek Turnuvası öncesi aday kadrosu belli oldu.İşte açıklanan kadro.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 27 Ağustos Pazar günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlılar, turnuvada Çekya, Ukrayna ve İsviçre ile karşılaşacak.

 

18 YAŞ ALTI MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Teknik direktör Sabri Sarıoğlu'nun yönetimindeki milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı - Resim : 1

Kaleci: Emir Yaşar (Beşiktaş), Onuralp Çevikkan (Trabzonspor), Enes Emre Büyük (Galatasaray)

Defans: Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Mustafa Emir Akyıldız, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Tuna Yılmaz (Augsburg), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Mustafa Alper Özden (Ingolstadt 04), Kadir Subaşı (Galatasaray)

Orta saha: Efe Akman (Galatasaray), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İngenç (Bitexen Antalyaspor), Gökdeniz Gürpüz (Borussia Dortmund), Tuğhan Yıldız (Bursaspor), Melih Arda Saygı (Almere City)

Forvet: Emre Gökay (EMS Yapı Sivasspor), Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai (Fenerbahçe), İsmail Yahşi, Recep Yalın Dilek (Galatasaray)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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