TGB İzmir'den Tillerson'a karşı çalışma
TGB İzmir'den Tillerson'a karşı çalışma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray Hafiftaş talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nuray Hafiftaş talimatı
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'Şehit Musa Özalkan' açıklaması
TBB Başkanı Feyzioğlu'ndan 'Şehit Musa Özalkan' açıklaması
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var

18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı'nın, Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

18 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 21 ve 23 Şubat'ta Rusya ile Antalya'da karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, 18 Şubat Pazar günü Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Belek Turizm Merkezi'ndeki Susesi Luxury Resort Hotel'de toplanacak.

18 Yaş Altı Milli Takımı, iki maçı da aynı otelin sahasında oynayacak ve mücadeleler saat 13.00'te başlayacak.

Şenol Ustaömer yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler:
Doğukan Özkan (Beşiktaş), Mustafa Burak Bozan (Gazişehir Gaziantep)

Defans:
Berkehan Biçer, Şahan Akyüz, Onur Taha Takır (Altınordu), Emre Aytun (Hannover 96), Faruk Can Genç (Trabzonspor), Ogün Çalışkan, Ozan Muhammed Kabak, Ramazan Emirhan Civelek (Galatasaray)

Orta Saha:
Abdussamed Karnuçu, Recep Gül (Galatasaray), Behlül Aydın, Sefa Akgün (Trabzonspor), Egehan Gök (Altınordu), Erdem Seçgin (Beşiktaş), Fatih Bektaş (Fenerbahçe)

Forvet:
Berkin Taşkın (Altınordu), Burak Temir (Gençlerbirliği), Sertan İrkilmez (Trabzonspor)


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #hazırlık maçı #futbol #18 Yaş Altı Erkek Milli Futbol Takımı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.