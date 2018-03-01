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19 gol atılınca hakem maçı 30 dakika erken bitirdi

Malatya 2'nci Amatör Küme Büyükler Ligi'nin 1'inci haftasında oynanan Malatya İdmanyurdu, Erkenek Hürriyetspor'a 19 gol atınca hakem maçı 30 dakika erken bitirdi.

19 gol atılınca hakem maçı 30 dakika erken bitirdi

Ev sahibi Malatya İdmanyurdu takımı maçın 55'inci dakikasında rakibi karşısında 19-0 öne geçince, hakem farkın daha fazla açılmaması için karşılaşmayı 60'ncı dakikada bitirdi. Daha önce örneği pek görülmemiş olay Malatya 2'nci Amatör müsabakasında yaşandı.

Ev sahibi takım müsabakanın 55 dakikalık bölümüne 19 gol sığdırırken, ortaya çıkan bu skor rakip Erkenek Hürriyet takımının teknik heyeti ve futbolcularını çok üzdü. Bu durumu gören maçın hakemi Murat Gezer iki takım futbolcularının da onayını alarak, müsabakayı 30 dakika erken bitirdi.

Öte yandan ortaya çıkan 19 gollü farklı galibiyet ise Malatya amatör liglerinde en fazla golün atıldığı müsabakalar arasına adını yazdırdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #malatya
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