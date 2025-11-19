20 Kasım 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalar

20 Kasım Perşembe günü TRT Spor ekranlarında iki önemli karşılaşma şifresiz yayınlanacak. Sultanlar Ligi’nde Beşiktaş ile Aras Kargo, Fenerbahçe Medicana ile Galatasaray Daikin karşı karşıya gelecek.

TRT ekranları, 20 Kasım Perşembe günü spor tutkunlarına dolu dolu bir program sunacak. Gün boyunca canlı yayınlanacak karşılaşmalar arasında özellikle TVF Sultanlar Ligi’nden iki kritik maç öne çıkıyor.

TRT Spor’dan yapılacak yayınlarla, taraftarlar Perşembe günü oynanacak mücadeleleri şifresiz olarak takip edebilecek. Kurumun yayın akışında, günün en çok merak edilen iki karşılaşması için saatler de netleşti.

“TRT’de yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. İşte TRT Spor ekranlarında 20 Kasım Perşembe günü şifresiz olarak yayınlanacak maçlar ve saatleri:

Aras Kargo – Beşiktaş
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor – 17.00

Fenerbahçe Medicana – Galatasaray Daikin
TVF Sultanlar Ligi
TRT Spor – 19.30

