20 Kasım 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalar

TRT ekranları, 20 Kasım Perşembe günü spor tutkunlarına dolu dolu bir program sunacak. Gün boyunca canlı yayınlanacak karşılaşmalar arasında özellikle TVF Sultanlar Ligi’nden iki kritik maç öne çıkıyor.

TRT Spor’dan yapılacak yayınlarla, taraftarlar Perşembe günü oynanacak mücadeleleri şifresiz olarak takip edebilecek. Kurumun yayın akışında, günün en çok merak edilen iki karşılaşması için saatler de netleşti.

“TRT’de yarın hangi maçlar şifresiz yayınlanacak?” sorusunun yanıtı belli oldu. İşte TRT Spor ekranlarında 20 Kasım Perşembe günü şifresiz olarak yayınlanacak maçlar ve saatleri:

Aras Kargo – Beşiktaş

TVF Sultanlar Ligi

TRT Spor – 17.00

Fenerbahçe Medicana – Galatasaray Daikin

TVF Sultanlar Ligi

TRT Spor – 19.30