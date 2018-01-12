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2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde başlayan turun ilk etabında eleme karşılaşmaları tamamlandı

2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu

2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabında eleme karşılaşmaları tamamlandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde başlayan turun Kayseri-Erciyes etabında kadın ve erkeklerde toplam 9 eleme müsabakası oynandı.

Eleme karşılaşmalarının ardından kadınlarda Belinay Sarı/Remziye Başak Uyanık ve Sevcan Eyi/Beyza Dursun çiftleri, ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.

Erkeklerde ise Valeriy Durnin/Ivan Golovin (Rusya) ve Vsevolod Bobrikov/Vladislav Mikhalev (Rusya) çiftleri, ana tabloya yükseldi.

2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Kayseri-Erciyes etabına yarın oynanacak ana tablo karşılaşmalarıyla devam edilecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu #kayseri #Kayseri-Erciyes etabı #voleybol
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