Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde başlayan turun ilk etabında eleme karşılaşmaları tamamlandı

2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabında eleme karşılaşmaları tamamlandı.



Erciyes Kayak Merkezi'nde başlayan turun Kayseri-Erciyes etabında kadın ve erkeklerde toplam 9 eleme müsabakası oynandı.



Eleme karşılaşmalarının ardından kadınlarda Belinay Sarı/Remziye Başak Uyanık ve Sevcan Eyi/Beyza Dursun çiftleri, ana tabloda mücadele etmeye hak kazandı.



Erkeklerde ise Valeriy Durnin/Ivan Golovin (Rusya) ve Vsevolod Bobrikov/Vladislav Mikhalev (Rusya) çiftleri, ana tabloya yükseldi.



2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu Kayseri-Erciyes etabına yarın oynanacak ana tablo karşılaşmalarıyla devam edilecek.