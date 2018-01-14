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2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu

Kadınlarda Türk sporcular Buğra Eryıldız-Aleyna Vence, erkeklerde Rus Myskiv-Daianov ikilisi birinci oldu

2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu

2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı Erciyes'te tamamlandı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'na katılan sporcular kadınlar ve erkekler kategorisinde mücadele etti.

Kadınlarda Türkiye'yi temsil eden Buğra Eryıldız ve Aleyna Vence, finalde Rus rakipleri Ekaterina Syrtseva ve Ksenia Khakimzanova'yı 3-1 mağlup ederek birinci oldu.

Erkeklerde ise Rus ikili Taras Myskiv-Ruslan Daianov, finalde Türk ekibi Dündar Yıldırım-Emirhan Ulutaş'ı 3-0 yenerek birinciliği elde etti.

Şampiyon sporculara madalyalarını Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Taras Myskiv #Ruslan Daianov #Kar Voleybolu Avrupa Turu #Buğra Eryıldız #Aleyna Vence #2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu
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