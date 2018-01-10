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2018 Dakar Rallisi

Beşinci etabı otomobil kategorisinde Fransız Peterhansel, motosiklet sınıfında İspanyol Barreda Bort kazandı

2018 Dakar Rallisi

2018 Dakar Rallisi'nin beşinci etabını, otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında İspanyol Joan Barreda Bort kazandı.

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin beşinci etabı, Peru'nun San Juan de Marcona ile Arequipa kentleri arasındaki 268 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 2 saat 51 dakika 19 saniyelik derecesiyle Peugeot takımından Fransız Stephane Peterhansel elde etti. Peterhansel'in 4 dakika 52 saniye gerisindeki Bernhard Ten Brinke ikinci, 12 dakika 47 saniye arkasındaki Giniel de Villiers üçüncü oldu.
Motosiklet kategorisinde ise Honda takımından Joan Barreda Bort, 3 saat 19 dakika 42 saniyede bitirdiği beşinci etapta birinciliğe ulaştı.

İspanyol sürücüyü, 10 dakika 26 saniye geriden Matthias Walkner, 12 dakika 20 saniye geriden de Kevin Benavides takip etti.

Beşinci etap sonunda otomobil kategorisi genel klasmanında Peterhansel birinci, Carlos Sainz ikinci, Bernhard Ten Brinke üçüncü sırada yer aldı. Motosiklet sınıfı genel klasmanında ise Adrien Van Beveren birinci, Kevin Benavides ikinci, Matthias Walkner üçüncü sırada bulunuyor.
Dakar Rallisi'nin altıncı etabı, Peru'nun Arequipa ile La Paz kentleri arasındaki 313 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #Stephane Peterhansel #otomobil #motosiklet #Joan Barreda Bort #2018 Dakar Rallisi
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