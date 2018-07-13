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2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçlarını kaybeden Belçika ile İngiltere yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

2018 Dünya Kupası'nın üçüncüsü belli oluyor

2018 FIFA Dünya Kupası'nda yarı final maçlarını kaybeden Belçika ile İngiltere yarın üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek. 

Mücadeleye Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak.

Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada İran Futbol Federasyonundan Alireza Faghani düdük çalacak.

Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rusya'daki ikinci maçları

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada aynı grupta yer alan Belçika ile İngiltere, bu turnuvadaki ikinci maçlarına çıkacak.

İki ekip G Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelmiş kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Belçika olmuştu.

Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı.

Kaynak: AA
Etiketler; #2018 fifa dünya kupası
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