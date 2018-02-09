GÜNEY Kore'nin PyeonChang kentinde bugün açılış töreniyle 2018 Kış Olimpiyatları başlayacak. Olimpiyatlarda Güney Kore ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti aynı bayrak altında yarışacak. Öte yandan Google da olimpiyatlara özel doodle hazırladı. Doodle'da olimpiyatlardaki oyunlar sesli olarak animasyon haline getirilmiş. 9 Şubat 2018 Cuma başlayan 2018 Kış Olimpiyatları 25 Şubat 2018 Pazar günü sona erecek. Olimpiyatların açılış töreni Türkiye saati ile 14.00'de yapıldı

GÜNEY Kore'nin PyeonChang kentinin ev sahipliği yapacağı 23. Kış Olimpiyat Oyunları, bugünkü açılış töreniye resmen başlayacak.



Oyunlar 25 Şubat Pazar gününe kadar sürecek.



Oyunların yıllardır diplomatik ilişkisi bulunmayan Güney Kore ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) arasında köprü kurulmasını sağladı.



Güney Kore ve KDHC de aynı bayrak altında yarışacak.



GOOGLE'DAN DOODLE



Dev arama motoru Google, Kış Olimpiyatları ile ilgili hazırladığı doodle'ı yayına aldı.



Buna göre, doodle'ın üzerine gelindiğinde 'Doodle Kış Oyunlarının 1. Günü' ifadeleri yer alıyor.



Hareketli şekilde olan doodle'da Kış Olimpiyatında yer alacak oyunlara ait animasyonlar da yer alıyor.



Ses özelliğine sahip doodle, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından beğenildi.



2018 KIŞ OLİMPİYATLARI HANGİ KANALDA



Öte yandan Olimpiyat Oyunları TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.



9 Şubat 2018 Cuma başlayan 2018 Kış Olimpiyatları 25 Şubat 2018 Pazar günü sona erecek.



Olimpiyatların açılış töreni bugün Türkiye saati ile 14.00'de yapıldı.



Olimpiyatlara ait internet sitesi de açıldı. Sitenin adresi 'www.olympic.org' olarak duyuruldu.



ulusal.com.tr