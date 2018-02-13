23. Kış Olimpiyatları'nın 4. günü sonunda 5 altın, ikişer gümüş ve bronz madalyası bulunan Almanya, liderliğini sürdürdü

23. Kış Olimpiyatları'nın 4. günü sonunda 5 altın, ikişer gümüş ve bronz madalyası bulunan Almanya, madalya tablosunun zirvesindeki yerini korudu.



Güney Kore'nin PyeongChang kentinde devam eden organizasyonda, Almanya 4. gün sonunda 5 altın, ikişer gümüş ve bronz madalya ile liderliğini sürdürdü.



Hollanda, dörder altın, gümüş ve 2 bronz madalyayla 2'nci, Norveç ise 3 altın, 5 gümüş, 3 bronz madalyayla 3. sırada yer aldı.