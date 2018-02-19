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2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları

Kayakla atlama erkekler takım yüksek tepe finalinde altın madalyayı Norveç elde etti

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda kayakla atlama erkekler takım yüksek tepe finalinde Norveç altın madalya kazandı.

Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen oyunların 10. günündeki madalya müsabakaları, kayakla atlama erkekler takım yüksek tepe finaliyle sona erdi.

Daniel Andre Tande, Andreas Stjernen, Johann Andre Forfang ve Robert Johansson'dan oluşan Norveç Milli Takımı, 1098,5 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag ve Andreas Wellinger'in yer aldığı Almanya, 1075,7 puanla gümüş madalya elde etti.

Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki ve Kamil Stoch'tan oluşan kadrosuyla Polonya ise 1072,4 puanla bronz madalyaya ulaştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #norveç #kayakla atlama #2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları
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