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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

Karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülke adaylık başvurusu yaptı

2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 aday

2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.
Aday ülke ve statlar şöyle:
Ülke: Şehir: Stat:
Arnavutluk Tiran Ulusal Arena
Belarus Minsk Dinamo

Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat

Fransa Nice Allianz Riviera

İsrail Hayfa Sami Ofer

Kazakistan Almatı Almatı Merkez

Moldova Kişinev Zimbru

Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol

Portekiz Porto Dragao


Kaynak: AA
Etiketler; #2020 UEFA Süper Kupa #futbol #UEFA
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