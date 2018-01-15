Karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülke adaylık başvurusu yaptı

2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu.

UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.

Aday ülke ve statlar şöyle:

Ülke: Şehir: Stat:

Arnavutluk Tiran Ulusal Arena

Belarus Minsk Dinamo



Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat



Fransa Nice Allianz Riviera



İsrail Hayfa Sami Ofer



Kazakistan Almatı Almatı Merkez



Moldova Kişinev Zimbru



Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol



Portekiz Porto Dragao