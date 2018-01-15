2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu.
UEFA'dan yapılan yazılı açıklamada, 2020 UEFA Süper Kupa maçının ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülkenin adaylık başvurusunda bulunduğu bildirildi.
Açıklamada, UEFA İcra Kurulu'nun karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 29 Mart'ta duyuracağı belirtildi.
Aday ülke ve statlar şöyle:
Ülke: Şehir: Stat:
Arnavutluk Tiran Ulusal Arena
Belarus Minsk Dinamo
Finlandiya Helsinki Helsinki Olimpiyat
Fransa Nice Allianz Riviera
İsrail Hayfa Sami Ofer
Kazakistan Almatı Almatı Merkez
Moldova Kişinev Zimbru
Kuzey İrlanda Belfast Windsor Park Ulusal Futbol
Portekiz Porto Dragao
Karşılaşmanın ev sahipliğini üstlenmek için 9 ülke adaylık başvurusu yaptı
2020 UEFA Süper Kupa maçı için aday statlar duyuruldu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.