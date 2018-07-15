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2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası düzenleme yetkilerini, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani’ye devretti.

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlenecek

Rusya, Dünya Kupası düzenleme yetkisini Katar’a devretti.

Rusya lideri Putin, Kremlin’de düzenlenen devir töreninde, Dünya Kupası düzenleme yetkilerini temsil eden futbol topunu, FIFA Başkanı Gianni Infantino’ya teslim etti, Infantino da bu topu Katar Emiri el Sani’ye verdi.

Törende Rus lider, ülkesinin 2018 Dünya Kupası’na başarılı bir biçimde ev sahipliği yapmış olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Organizasyonla ilgili deneyimlerini Katar’la paylaşmaya hazır olduklarını belirttti Putin. Bu seneki tunuvada çeyrek finale kadar çıkan Rus takımından da 2022’deki Dünya Kupası’nda çok daha iyi bir performans beklediğini dile getirdi.

Infantino ise Dünya Kupası’nın ev sahibi olan ‘Rusya’ya herkesin aşık olduğunu’ söyledi. Rusça olarak, “Rusya’yı seviyorum yani, (Ya Lyublu Rossiyu)” dedi.

FIFA Başkanı daha önce Rusya’dakini ‘bugüne kadar düzenlenmiş en iyi Dünya Kupası’ olarak tanımlamıştı. Ancak “Bundan dört yıl sonra Katar’a da aşık olacağımızdan eminim” diye konuştu. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #vladimir putin #dünya kupası #katar
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