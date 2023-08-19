2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı

Herkesin bir süredir başlamasını beklediği  2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı.İşte detaylar...

2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı
2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı

Herkesin bir süredir başlamasını beklediği  2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı.

2023 DÜNYA ATLETİZM ŞAMPİYONASI MACARİSTAN'DA BAŞLADI

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından ilk kez 1983'te Finlandiya'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, 1991'den bu yana iki yılda bir gerçekleştiriliyor. Bu yıl 19'uncusu düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'ın Budapeşte kentinde başladı.

2023 Dünya Atletizm Şampiyonası Macaristan'da başladı - Resim : 1

Şampiyonaya katılan atletler, ''Erkekler 20 kilometre yol yürüyüşü'' final turunda yarıştı. Şampiyonayı İspanyalı atlet Alvaro Martin birinci, İsveç atlet Perseus Karlstroem (fotoğrafta) ikinci, Brezilyalı atlet Caio Bonfim ise üçüncü sırada tamamladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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