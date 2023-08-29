2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası İzmir'de yapılacak

Bergama Belediyesinden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Spor Toto, IOF ve SEEOA'nın katkılarıyla düzenlenecek şampiyonaya 1000'e yakın sporcunun katılmasının beklendiği belirtildi.

2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası İzmir'de yapılacak
2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası İzmir'de yapılacak
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2024 Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ağustos 2024'te İzmir'in Bergama ilçesinde gerçekleştirilecek.

Şampiyona için tarihi ve doğasıyla uluslararası bilinirliği olan Helenistik dönemde "Pergamon Krallığı"nın başkenti olan antik "Pergamon" kentinin yer aldığı Bergama'nın seçildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, şampiyonanın Bergama'da yapılacak olmasının kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

İlçeyi doğa sporları merkezi haline dönüştürmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Koştu, şunları ifade etti:

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"Daha önce de Bergama'mızda farklı oryantiring yarışmaları düzenlenmiş ziyadesiyle mutlu olmuştuk. Güneydoğu Avrupa Oryantiring Şampiyonası'nda Bergama'nın tercih edilmesi bizi onurlandırdı."

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu da şampiyonayla ilgili gerekli hazırlıklara en kısa zamanda başlayacaklarını belirterek, "Ev sahipliğini en güzel şekilde yapacağız. Her zaman olduğu gibi bu uluslararası yarışta da misafirperverliğimizi dünyaya göstereceğiz. Şimdiden ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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