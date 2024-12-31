2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu

2024 yılında futbol sahnesi rekor transferlere tanıklık etti. En çok bonservis ödenen futbolcular açıklandı. İşte detaylar…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 1

Futbol dünyası 2024 yılında da sürpriz transferlere ve astronomik bedellere sahne oldu. Yılın son günlerinde, kulüplerin kasasından çıkan en yüksek bonservis ödemeleriyle dikkat çeken 10 futbolcu açıklandı. Fanatik’in derlemesine göre işte 2024’ün en pahalı transferleri:

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 2

10- MİCHAEL OLİSE

Crystal Palace -> Bayern Münih

Bonservis Bedeli: 53 Milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 3

9- TEUN KOOPMEINERS

Atalanta -> Juventus

Bonservis Bedeli: 54.7 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 4

8- DANI OLMO

RB Leipzig -> Barcelona

Bonservis Bedeli: 55 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 5

7- AMADOU ONANA

Everton -> Aston Villa

Bonservis Bedeli: 59.35 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 6

6- JOAO NEVES

Benfica -> PSG

Bonservis bedeli: 59,92 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 7

5- MOUSSA DIABY

Aston Villa -> Al Ittihad

Bonservis Bedeli: 60 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 8

4- PEDRO NETO

Wolverhampton -> Chelsea

Bonservis Bedeli: 60 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 9

3- LENY YORO

Lille -> Manchester United

Bonservis Bedeli: 62 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 10

2- DOMINIK SOLANKE

Bournemouth -> Tottenham

Bonservis Bedeli: 64.30 milyon Euro

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2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu - Resim: 11

1- JULIAN ALVAREZ

Manchester City -> Atletico Madrid

Bosnervis Bedeli: 70 milyon Euro

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