2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu
2024 yılında futbol sahnesi rekor transferlere tanıklık etti. En çok bonservis ödenen futbolcular açıklandı. İşte detaylar…
Futbol dünyası 2024 yılında da sürpriz transferlere ve astronomik bedellere sahne oldu. Yılın son günlerinde, kulüplerin kasasından çıkan en yüksek bonservis ödemeleriyle dikkat çeken 10 futbolcu açıklandı. Fanatik’in derlemesine göre işte 2024’ün en pahalı transferleri:
10- MİCHAEL OLİSE
Crystal Palace -> Bayern Münih
Bonservis Bedeli: 53 Milyon Euro
9- TEUN KOOPMEINERS
Atalanta -> Juventus
Bonservis Bedeli: 54.7 milyon Euro
8- DANI OLMO
RB Leipzig -> Barcelona
Bonservis Bedeli: 55 milyon Euro
7- AMADOU ONANA
Everton -> Aston Villa
Bonservis Bedeli: 59.35 milyon Euro
6- JOAO NEVES
Benfica -> PSG
Bonservis bedeli: 59,92 milyon Euro
5- MOUSSA DIABY
Aston Villa -> Al Ittihad
Bonservis Bedeli: 60 milyon Euro
4- PEDRO NETO
Wolverhampton -> Chelsea
Bonservis Bedeli: 60 milyon Euro
3- LENY YORO
Lille -> Manchester United
Bonservis Bedeli: 62 milyon Euro
2- DOMINIK SOLANKE
Bournemouth -> Tottenham
Bonservis Bedeli: 64.30 milyon Euro
1- JULIAN ALVAREZ
Manchester City -> Atletico Madrid
Bosnervis Bedeli: 70 milyon Euro