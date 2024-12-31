2024’te transfer rekorları kırıldı: İşte en çok bonservis ödenen 10 futbolcu

Futbol dünyası 2024 yılında da sürpriz transferlere ve astronomik bedellere sahne oldu. Yılın son günlerinde, kulüplerin kasasından çıkan en yüksek bonservis ödemeleriyle dikkat çeken 10 futbolcu açıklandı. Fanatik’in derlemesine göre işte 2024’ün en pahalı transferleri: