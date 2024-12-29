2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar
CIES’in 2024 verilerine göre Süper Lig’in en çok süre alan oyuncusu Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz oldu. Genç yıldız, 61 maçta 4 bin 807 dakika sahada kalarak zirveye yerleşti. İşte en çok süre alan futbolcular ve sıralaması…
Haberglobal'in haberine göre, CIES Uluslararası Futbol Gözlemevi’nin 2024 yılına dair verileri, Türkiye Süper Ligi’nde yılın en çalışkan oyuncularını ortaya koydu. 15 Aralık’a kadar olan maç sürelerini baz alan araştırmada, Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, 61 maçta toplam 4 bin 807 dakika süre alarak zirveye yerleşti.
Barış Alper Yılmaz’ı, Fenerbahçe’nin yıldızı Sebastian Szymanski takip etti. Polonyalı oyuncu, 62 maçta toplam 4 bin 560 dakika süre aldı. Üçüncü sırada ise Dusan Tadic yer aldı. Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu, 59 maçta 4 bin 378 dakika sahada kaldı.
CIES’in açıkladığı listede Türkiye Süper Ligi’nde en çok süre alan diğer isimler şu şekilde sıralandı:
3. Francisco Calvo (Hatayspor) – 47 maç, 4 bin 208 dakika
4. Rafa Silva (Beşiktaş) – 49 maç, 4 bin 184 dakika
5. Jerome Opoku (Başakşehir)
6. Batista Mendy (Trabzonspor)
7. Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
8. Gedson Fernandes (Beşiktaş)
9. Gabriel Sara (Galatasaray)
DÜNYADA ZİRVE JULES KOUNDE'NİN
CIES, 66 ligdeki oyuncuları da değerlendirdi. Dünya sıralamasında zirvede, Barcelona’dan Jules Kounde yer aldı. Fransız savunma oyuncusu, 69 maçta toplam 5 bin 872 dakika oynadı. Kounde’yi Fluminense’den Jhon Arias ve Real Madrid’den Federico Valverde takip etti.
Dünya sıralamasında ilk 10’u şu isimler tamamladı:
4. Virgil van Dijk (Liverpool)
5. Nicolas Otamendi (Benfica)
6. Granit Xhaka (Leverkusen)
7. David Hancko (Feyenoord)
8. Felix Torres (Corinthians)
9. Joe Rodon (Leeds United)
10. William Saliba (Arsenal)