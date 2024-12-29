2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar

Haberglobal'in haberine göre, CIES Uluslararası Futbol Gözlemevi’nin 2024 yılına dair verileri, Türkiye Süper Ligi’nde yılın en çalışkan oyuncularını ortaya koydu. 15 Aralık’a kadar olan maç sürelerini baz alan araştırmada, Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, 61 maçta toplam 4 bin 807 dakika süre alarak zirveye yerleşti.