2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar

CIES’in 2024 verilerine göre Süper Lig’in en çok süre alan oyuncusu Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz oldu. Genç yıldız, 61 maçta 4 bin 807 dakika sahada kalarak zirveye yerleşti. İşte en çok süre alan futbolcular ve sıralaması…

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 1

Haberglobal'in haberine göre, CIES Uluslararası Futbol Gözlemevi’nin 2024 yılına dair verileri, Türkiye Süper Ligi’nde yılın en çalışkan oyuncularını ortaya koydu. 15 Aralık’a kadar olan maç sürelerini baz alan araştırmada, Galatasaray’ın genç yıldızı Barış Alper Yılmaz, 61 maçta toplam 4 bin 807 dakika süre alarak zirveye yerleşti.

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 2

Barış Alper Yılmaz’ı, Fenerbahçe’nin yıldızı Sebastian Szymanski takip etti. Polonyalı oyuncu, 62 maçta toplam 4 bin 560 dakika süre aldı. Üçüncü sırada ise Dusan Tadic yer aldı. Fenerbahçe’nin tecrübeli oyuncusu, 59 maçta 4 bin 378 dakika sahada kaldı.

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 3

CIES’in açıkladığı listede Türkiye Süper Ligi’nde en çok süre alan diğer isimler şu şekilde sıralandı:

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 4

3. Francisco Calvo (Hatayspor) – 47 maç, 4 bin 208 dakika

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 5

4. Rafa Silva (Beşiktaş) – 49 maç, 4 bin 184 dakika

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 6

5. Jerome Opoku (Başakşehir)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 7

6. Batista Mendy (Trabzonspor)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 8

7. Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 9

8. Gedson Fernandes (Beşiktaş)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 10

9. Gabriel Sara (Galatasaray)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 11

DÜNYADA ZİRVE JULES KOUNDE'NİN

CIES, 66 ligdeki oyuncuları da değerlendirdi. Dünya sıralamasında zirvede, Barcelona’dan Jules Kounde yer aldı. Fransız savunma oyuncusu, 69 maçta toplam 5 bin 872 dakika oynadı. Kounde’yi Fluminense’den Jhon Arias ve Real Madrid’den Federico Valverde takip etti.

Dünya sıralamasında ilk 10’u şu isimler tamamladı:

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 12

4. Virgil van Dijk (Liverpool)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 13

5. Nicolas Otamendi (Benfica)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 14

6. Granit Xhaka (Leverkusen)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 15

7. David Hancko (Feyenoord)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 16

8. Felix Torres (Corinthians)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 17

9. Joe Rodon (Leeds United)

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2024’te Türkiye Süper Ligi’nde sahanın vazgeçilmez oyuncuları belli oldu! İşte en çok süre alanlar - Resim: 18

10. William Saliba (Arsenal)

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Barış Alper Yılmaz Rafa Silva