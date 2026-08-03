2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun adı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna Avrupa kupalarında Türkiye'ye ilki yaşatan efsanevi teknik direktör Adnan Süvari'nin ismini verdiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun adı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının isimlendirilmesi geleneğini bu yıl da sürdürüyor. Kurul, eski milli futbolcuların ve unutulmaz katkılar sunan teknik adamların isimlerini lig sezonlarına vererek hatıralarını yeşil sahalarda canlı tutmayı hedefliyor. Bu doğrultuda yapılan son değerlendirmelerin ardından, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 fikstür döneminin "Adnan Süvari Sezonu" olarak oynanması kararlaştırıldı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇEN BAŞARILAR

Teknik direktörlük kariyerine Karşıyaka Spor Kulübü'nde adım atan Adnan Süvari, asıl efsaneleştiği dönemi Göztepe'de yaşadı. Görev aldığı süre boyunca sarı-kırmızılı ekiple bütünleşen tecrübeli çalıştırıcı, İzmir temsilcisiyle birlikte Türk futbol tarihine geçen büyük başarılara imza attı.

AVRUPA KUPALARINDA İLK YARI FİNALİ OYNATAN İSİM

Süvari yönetimindeki Göztepe, 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı finale kadar yükselme başarısı gösterdi. Hemen ardından gelen 1969-1970 sezonunda ise sarı-kırmızılı ekip, yine Süvari'nin önderliğinde UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda çeyrek finale çıktı.

Elde edilen bu uluslararası dereceler sayesinde Adnan Süvari, bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final seviyesine çıkaran ilk teknik direktör unvanıyla tarihteki yerini aldı.

2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun adı belli oldu - Resim : 1

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