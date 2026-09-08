2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız!

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü kabul edilen Ballon d'Or için 2026 yılı adayları duyuruldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 1

Uluslararası futbol sahnesinde yılın en iyi oyuncusuna takdim edilen 'Altın Top' (Ballon d'Or) ödül töreni öncesinde yarışacak isimler resmiyet kazandı.

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 2

2026 yılının en iyisi olmak için mücadele edecek futbolcuların yer aldığı liste, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 3

İşte Altın Top ödülü için adaylar:

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 4

Jude Bellingham

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 5

Pau Cubarsi

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 6

Marc Cucurella

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 7

Ousmane Dembele

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 8

Luis Diaz

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 9

Bruno Fernandes

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 10

Gabriel

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 11

Erling Haaland

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 12

Achraf Hakimi

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 13

Harry Kane

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 14

Khvicha Kvaratskhelia

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 15

Lamine Yamal

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 16

Sadio Mane

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 17

Marquinhos

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 18

Lautaro Martinez

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 19

Kylian Mbappe

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 20

Nuno Mendes

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 21

Lionel Messi

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 22

Joao Neves

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 23

Michael Olise

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 24

Willian Pacho

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 25

Julian Quinones

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 26

Declan Rice

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 27

Rodri

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 28

Fabian Ruiz

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 29

William Saliba

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 30

Ferran Torres

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 31

Dayot Upamecano

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 32

Vinicius Junior

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2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız! - Resim: 33

Vitinha

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Ballon Dor