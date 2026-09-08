2026 Ballon d'Or adayları açıklandı: İşte listeye giren 30 yıldız!
Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü kabul edilen Ballon d'Or için 2026 yılı adayları duyuruldu.
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Uluslararası futbol sahnesinde yılın en iyi oyuncusuna takdim edilen 'Altın Top' (Ballon d'Or) ödül töreni öncesinde yarışacak isimler resmiyet kazandı.
2026 yılının en iyisi olmak için mücadele edecek futbolcuların yer aldığı liste, Ballon d'Or'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu.
İşte Altın Top ödülü için adaylar:
Jude Bellingham
Pau Cubarsi
Marc Cucurella
Ousmane Dembele
Luis Diaz
Bruno Fernandes
Gabriel
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Harry Kane
Khvicha Kvaratskhelia
Lamine Yamal
Sadio Mane
Marquinhos
Lautaro Martinez
Kylian Mbappe
Nuno Mendes
Lionel Messi
Joao Neves
Michael Olise
Willian Pacho
Julian Quinones
Declan Rice
Rodri
Fabian Ruiz
William Saliba
Ferran Torres
Dayot Upamecano
Vinicius Junior
Vitinha