2026 Dünya Kupası hakem kadrosu açıklandı: FIFA listesinde Türk hakem yer almadı

TÜRK HAKEMLİĞİ ÜST ÜSTE İKİNCİ TURNUVADA DA LİSTE DIŞINDA

Açıklanan 52 orta, 88 yardımcı ve 30 video maç görevlisi arasında Türk hakemliği adına bir temsilci yer almadı. 2022 Dünya Kupası'nda da görev alamayan Türkiye, böylece 2026 yılı listesinde de temsil edilme hakkı kazanamadı.