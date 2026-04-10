2026 Dünya Kupası hakem kadrosu açıklandı: FIFA listesinde Türk hakem yer almadı
FIFA, 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemleri açıkladı. Turnuva tarihinin en geniş hakem kadrosunun oluşturulduğu 170 kişilik listede Türk hakem yer almadı.
Altı farklı konfederasyondan ve 50 üye federasyondan seçilen isimlerle oluşturulan dev listede Türkiye'den herhangi bir hakem bulunmuyor.
TARİHİN EN GENİŞ HAKEM KADROSUNDA 170 İSİM GÖREV ALACAK
FIFA'nın üç yılı aşkın süredir yürüttüğü kapsamlı değerlendirme sürecinin ardından şekillenen liste, Dünya Kupası tarihinin en kalabalık hakem ekibi olma özelliğini taşıyor. Turnuvada 52 orta hakem, 88 yardımcı hakem ve 30 video maç görevlisi organizasyon boyunca maçları yönetecek.
Hakemlerin seçim aşamasında FIFA turnuvalarında sergiledikleri performanslar, uluslararası maçlardaki genel istikrarları ve fiziksel uygunluk durumları belirleyici kriterler oldu.
Bu değerlendirmeler sonucunda Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Orta Amerika, Güney Amerika ile Okyanusya'dan çok sayıda isim turnuva kadrosuna dahil edildi.
TÜRK HAKEMLİĞİ ÜST ÜSTE İKİNCİ TURNUVADA DA LİSTE DIŞINDA
Açıklanan 52 orta, 88 yardımcı ve 30 video maç görevlisi arasında Türk hakemliği adına bir temsilci yer almadı. 2022 Dünya Kupası'nda da görev alamayan Türkiye, böylece 2026 yılı listesinde de temsil edilme hakkı kazanamadı.
Dünya Kupası sahnesinde görev alan son Türk hakem Cüneyt Çakır olmuştu. Deneyimli hakem, 2014 ve 2018 yıllarında düzenlenen Dünya Kupası organizasyonlarında düdük çalarak Türkiye'yi bu seviyede temsil eden son isim olarak kayıtlara geçmişti.