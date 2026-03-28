2026 Dünya Kupası play-off final eşleşmeleri belli oldu: 6 bilet sahibini bekliyor
2026 Dünya Kupası elemelerinde play-off yarı final maçları tamamlanarak final eşleşmeleri kesinleşti. İstanbul'da Romanya'yı geçen Türkiye finalde Kosova ile eşleşirken, turnuvaya katılacak son 6 takım gelecek hafta oynanacak maçlarla belirlenecek.
2026 Dünya Kupası elemeleri kapsamında farklı kıtalarda oynanan play-off yarı final karşılaşmaları sona erdi ve final etabına yükselen takımlar netleşti.
Bugüne kadar turnuvaya katılmayı garantileyen 42 takımın ardından, Dünya Kupası bileti alacak son altı ülke gelecek hafta oynanacak play-off final müsabakalarıyla kesinleşecek
YARI FİNALDE ALINAN SONUÇLAR
Avrupa play-off yarı final turunda Türkiye, İstanbul’da ağırladığı Romanya’yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Avrupa elemelerindeki diğer maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde gerçekleşti:
- İtalya, sahasında Kuzey İrlanda’yı 2-0 yendi.
- Bosna-Hersek, Galler’i penaltı atışları sonucunda eledi.
- İsveç, Ukrayna deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.
- Polonya, Arnavutluk'u 2-1 ile geçti.
- Kosova, Slovakya'yı 4-3'lük skorla mağlup ederek Türkiye'nin rakibi oldu.
- Danimarka, Kuzey Makedonya karşısında 4-0 galip geldi.
- Çekya, İrlanda'ya penaltı atışlarıyla üstünlük kurdu.
Kıtalararası play-off yarı finallerinde ise Bolivya, Surinam’ı 2-1 yenerek finale kaldı. Jamaika, Yeni Kaledonya deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrılarak son aşamaya yükseldi.
AVRUPA VE KITALARARASI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Yarı final müsabakalarından alınan sonuçların ardından Dünya Kupası biletini belirleyecek final karşılaşmaları şu şekilde eşleşti:
Avrupa Play-Off Finalleri (31 Mart Salı):
Bosna-Hersek - İtalya
İsveç - Polonya
Kosova - Türkiye
Çekya - Danimarka
Kıtalararası Play-Off Finalleri (1 Nisan):
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Jamaika
Irak - Bolivya
Bu karşılaşmaların kazananları 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
FİNALİSTLERİN KADRO DEĞERLERİ
Final karşılaşmaları öncesinde takımların kadro değerleri de belli oldu. Türkiye, yaklaşık 453 milyon euroluk kadro değeriyle Kosova’ya karşı favori konumda bulunurken Kosova’nın toplam kadro değeri 114 milyon euro seviyesinde yer aldı.
Bosna-Hersek ile İtalya eşleşmesinde ise 838 milyon euroluk kadro değeriyle İtalya öne çıktı.
İsveç–Polonya eşleşmesinde İsveç’in 363 milyon euro, Polonya’nın ise 214 milyon euro kadro değerine sahip olduğu görüldü.
Çekya ile Danimarka karşılaşmasında Danimarka’nın 365 milyon euroluk kadro değeri dikkat çekerken Çekya’nın toplam değeri 172 milyon euro civarında kaldı.