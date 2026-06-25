2026 Dünya Kupası'na damga vuran Ganalı şaman konuştu: "Artık Harry Kane'i serbest bırakıyorum..."
2026 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Gana arasında oynanan ve golsüz berabere biten L Grubu maçına, Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın Harry Kane'e yaptığı iddia edilen büyü damga vurdu.
23 Haziran 2026 tarihinde oynanan İngiltere - Gana mücadelesi 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ardından sosyal medyada ve uluslararası basında en çok konuşulan konu, maçtan günler önce başlayan bir saha dışı olay oldu.
Gana'nın ünlü şamanlarından ve ruhani figürlerinden biri olan, aynı zamanda kendini "Çarşamba'nın Şeytanı" olarak adlandıran Nana Kwaku Bonsam'ın İngiliz oyuncu Harry Kane hakkında maç öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalar gündem yarattı.
Karşılaşmadan birkaç gün önce Bonsam, İngiltere Milli Takımı'nın kaptanı ve golcüsü Harry Kane üzerinde özel bir çalışma yaptığını kamuoyuna duyurmuştu.
Şaman, amacının oyuncuyu sakatlamak olmadığını belirterek, yalnızca Gana'ya karşı gol atmasını engellemek amacıyla İngiliz forvete bir lanet okuduğunu iddia etmişti.
İki takım arasındaki mücadelenin 0-0 sona ermesi, Bonsam'ın iddialarının hızla yayılmasına neden oldu. Dünyanın en iyi golcülerinden biri olarak gösterilen Harry Kane, 90 dakika boyunca oyuna girmekte zorlandı.
Sahada kaldığı süre boyunca sadece 19 kez topla buluşan Kane, İngiltere formasıyla en etkisiz performanslarından birini sergiledi. Golcü oyuncu ayrıca mücadelenin 86. dakikada yakaladığı son derece net bir gol fırsatını da değerlendiremedi.
"ARTIK GOL ATABİLİR"
İngiltere'nin puan kaybetmesi ve maç sonucunun Gana'nın lehine olmasının hemen ardından Bonsam, Facebook hesabı üzerinden yeni bir video yayınladı. Çeşitli ritüeller eşliğinde kaydettiği videoda Bonsam, Kane üzerindeki laneti kaldırdığını ilan ederek "Dünyanın en güçlü ruhani lideriyim. Şimdi Harry Kane'i serbest bırakıyorum ki bir sonraki maçında gol atabilsin. Harry, seni ziyarete geleceğim. Sakın alınma, biz arkadaşız." dedi.
Ganalı şaman, 2014 Dünya Kupası öncesinde Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yaşadığı gizemli diz sakatlığından da kendisinin sorumlu olduğunu savunmuştu. O dönem Ronaldo'ya özel bir büyü yaptığını iddia eden Bonsam, günlerce dünya basınında manşetlerde yer almıştı.