2026 Dünya Kupası'na damga vuran Ganalı şaman konuştu: "Artık Harry Kane'i serbest bırakıyorum..."

"ARTIK GOL ATABİLİR"

İngiltere'nin puan kaybetmesi ve maç sonucunun Gana'nın lehine olmasının hemen ardından Bonsam, Facebook hesabı üzerinden yeni bir video yayınladı. Çeşitli ritüeller eşliğinde kaydettiği videoda Bonsam, Kane üzerindeki laneti kaldırdığını ilan ederek "Dünyanın en güçlü ruhani lideriyim. Şimdi Harry Kane'i serbest bırakıyorum ki bir sonraki maçında gol atabilsin. Harry, seni ziyarete geleceğim. Sakın alınma, biz arkadaşız." dedi.