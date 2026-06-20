2026 Dünya Kupası'na veda ettik: Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, turnuvadan gruptan çıkma şansını yitirdi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci mücadelesinde Paraguay ile karşılaştı.
San Francisco'da bulunan 68 bin 827 kişi kapasiteli San Francisco Bay Arena'da (Levi's Stadyumu) oynanan maçtan 1-0 yenik ayrılan Türkiye, gruptan çıkma ihtimalini tamamen kaybetti.
İlk maçında Avustralya'ya mağlup olan ay-yıldızlı ekip, bu sonucun ardından oynadığı iki maçı da kaybederek grubun son sırasına yerleşti.
Rakipleri Avustralya ve Paraguay karşısında ikili averaj üstünlüğünü yitiren milliler, grupta 6 puana ulaşan ABD'yi yakalama şansını da matematiksel olarak ortadan kaldırdı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Paraguay oldu ve maçın henüz 2. dakikasında golü buldu. Savunmadan çıkaramadığımız topu kapan Enciso, ceza yayı önündeki Galarza'ya pasını aktardı. Galarza'nın uzaktan çektiği sert şut köşeden filelere giderek skoru 1-0'a getirdi.
Bu golden sonra rakip kalede baskı kurmaya çalışan milliler, 13. dakikada etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası ortasında savunmadan dönen top yine kendi önünde kaldı. Kerem, pasını ceza sahası çizgisindeki Arda Güler'e aktardı ancak Arda'nın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
35. dakikada ise beraberlik golüne çok yaklaşıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta savunmanın arasından yükselen Mert Müldür kafayı vurdu; meşin yuvarlak önce üst direğe, ardından yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve Güney Amerika ekibi, soyunma odasına girdiği 1-0'lık skorla maçtan galip ayrıldı.
AĞIZ KAPATMAYA DİREKT KIRMIZI
Mücadelenin ilk yarısının uzatma dakikalarında futbol tarihinde bir ilk yaşandı. 45+3. dakikada Paraguaylı Miguel Almiron ile Mert Müldür arasında yaşanan pozisyonun ardından hakem VAR incelemesine gitti. İnceleme sonucunda hakem, Almiron'un rakibine eliyle ağzını kapatarak söylediği sözler nedeniyle oyundan atılmasına karar verdi.
2026 Dünya Kupası öncesi yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre; oyuncuların rakipleriyle tartışma anında el, kol ya da formayla ağızlarını kapatarak sözlerini gizlemeye çalışması, özellikle ayrımcı veya saldırgan ifadelerin tespitini engelleme amacı taşıdığı gerekçesiyle doğrudan kırmızı kartla cezalandırılabiliyor.
Bu kararla birlikte yeni kırmızı kart kuralı ilk kez Türkiye-Paraguay maçında uygulanmış oldu ve Paraguay sahada 10 kişi kaldı.
Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı Paraguay karşısında yedek soyundurarak ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam bu isimlerin yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a formayı verdi.
A Milli Futbol Takımı sahaya; Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Kerem Aktürkoğlu 11'iyle çıktı.
Tribünlerde Türk taraftarların üstünlüğü hakimdi. Stadyuma "Büyük Türk yürüyüşüyle" gelen kırmızı-beyazlılar, tamamı dolan tribünleri Türk bayraklarıyla donattı ve kırmızı-beyaz renklerin fazlalığı dikkat çekti.
Ay-yıldızlılar, gruptaki son maçında 26 Haziran Cuma günü saat 05.00'te gruptan lider çıkmayı garantileyen ABD ile karşılaşacak.
Paraguay ise aynı saatte Avustralya'nın rakibi olacak.