2026 Dünya Kupası'na veda ettik: Türkiye, Paraguay'a 1-0 mağlup oldu

Teknik direktör Vincenzo Montella, Avustralya mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Barış Alper Yılmaz'ı Paraguay karşısında yedek soyundurarak ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. İtalyan teknik adam bu isimlerin yerine Mert Müldür, Yunus Akgün ve Kenan Yıldız'a formayı verdi.