2026 Dünya Kupası'nda ilk ayrılık: 24 saat geçmeden faturayı ona kestiler...
2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu ilk maçında İsveç'e 5-1 mağlup olan Tunus'ta teknik direktör Sabri Lamouchi'nin görevine son verildi.
Tunus Futbol Federasyonu, Monterrey'deki BBVA Stadyumu'nda oynanan F Grubu müsabakasındaki mağlubiyetin ardından hızlı bir reaksiyon gösterdi.
Alınan 5-1'lik yenilginin üzerinden henüz 24 saat geçmeden teknik direktör Sabri Lamouchi ile yollar ayrıldı.
İSVEÇ FARKLI KAZANDI, LİDERLİK KOLTUĞUNA OTURDU
Tunus ile İsveç'i karşı karşıya getiren mücadelede gol perdesini 7. dakikada Ayari açtı. İsveç, 30. dakikada Isak'ın golüyle farkı ikiye çıkarırken, Tunus 43. dakikada Rekik ile skoru 2-1'e getirdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan İsveç; 59. dakikada Gyökeres ve 84. dakikada Svanberg ile farkı açtı. Maçın sonucunu ise 90+6. dakikada kendisinin ikinci golünü kaydeden Ayari belirledi.
Bu sonucun ardından İsveç 3 puanla F Grubu'nda liderlik koltuğuna yerleşirken, Tunus turnuvaya puansız bir başlangıç yaptı.
MİLLİ TAKIM KARİYERİ SADECE BEŞ MAÇ SÜRDÜ
Görevden alınan Sabri Lamouchi, Tunus'un başında dördü hazırlık, biri Dünya Kupası olmak üzere toplam beş maça çıktı.
Sahadan bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgiyle ayrılan teknik adam, 0.80 puan ortalamasında kaldı. Tunus, Lamouchi yönetimindeki ilk sınavında Haiti'yi 1-0 mağlup etti.
Ardından Kanada ile 0-0 berabere kalan ekip; Avusturya'ya 1-0, Belçika'ya 5-0 ve son olarak İsveç'e 5-1 kaybederek üst üste üç ağır yenilgi aldı.