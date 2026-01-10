2026 FİVB Kar Voleybolu dünya turu Uludağ'da yapılacak

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) takviminde yer alan prestijli bir organizasyonun Türkiye'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bursa, 26-29 Mart 2026 tarihleri arasında 2026 FIVB Kar Voleybolu Dünya Turu’na ev sahipliği yapacak. Müsabakalar, kış sporlarının önemli merkezlerinden Uludağ'da oynanacak.

ANA TABLODA 12 TAKIM MÜCADELE EDECEK

Organizasyonun formatına ilişkin detaylar da belli oldu. Turnuvanın ana tablosunda toplam 12 takım kupa için ter dökecek. Katılımın yoğun olması ve kayıt yaptıran takım sayısının 12'yi geçmesi durumunda ise süreç bir gün erken başlayacak. Bu senaryoda, ana tabloya kalacak takımları belirlemek amacıyla 26 Mart tarihinde eleme turnuvası düzenlenecek.

TOPLAM 10 BİN DOLAR ÖDÜL DAĞITILACAK

Sporcuların kıyasıya rekabet edeceği organizasyonda finansal ödül havuzu da açıklandı. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara toplam 10 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

Turnuvanın asıl heyecanına sahne olacak ana tablo müsabakaları ise 27-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.