A Milli Kadın Voleybol Takımı ile A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) maç programı açıklandı.

2026 Milletler Ligi programı açıklandı: Voleybol milli maçları ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın 2026 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) maç programları belli oldu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımı, üç ayaktan oluşan VNL’de her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Üç etap sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan ekipler, VNL Finalleri’ne katılma hakkı kazanacak. 2026 Kadınlar VNL Finalleri, 22-26 Temmuz tarihlerinde Çin’in Makao, 2026 Erkekler VNL Finalleri de Çin’in Ningbo kentinde düzenlenecek.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

1. hafta (Brasilia-Brezilya)

3 Haziran 19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 24.00 Bulgaristan-Türkiye

2. hafta (Ankara-Türkiye)

17 Haziran 19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 19.30 Türkiye-Çin

3. hafta (Kansai-Japonya)

8 Temmuz 06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 09.30 Tayland-Türkiye

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI MAÇ PROGRAMI

1. hafta (Ottawa-Kanada)
10 Haziran 18.00 Türkiye-ABD
13 Haziran 02.30 Türkiye-Fransa
14 Haziran 02.30 Türkiye-İtalya
14 Haziran 21.30 Kanada-Türkiye

2. hafta (Gliwice-Polonya)

24 Haziran 14.00 Çin-Türkiye
25 Haziran 21.00 Polonya-Türkiye
27 Haziran 21.30 Türkiye-Arjantin
28 Haziran 17.30 Belçika-Türkiye

3. hafta (Belgrad-Sırbistan)

15 Temmuz 21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz 17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz 17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz 14.00 Türkiye-İran

