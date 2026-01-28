2026 NBA All-Star: Yükselen Yıldızlar kadroları ve koçları belli oldu
Los Angeles'ta düzenlenecek 2026 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar turnuvasında sahne alacak isimler ve takımları yönetecek efsane koçlar netleşti. İşte yeni formatın ve kadroların detayları...
NBA 2026 All-Star organizasyonuna Los Angeles Clippers'ın sahası Intuit Dome ev sahipliği yapacak. Etkinlik takvimi kapsamında merakla beklenen Yükselen Yıldızlar (Rising Stars) karşılaşmaları 14 Şubat Cumartesi günü oynanacak.
Dört ayrı takımın mücadele edeceği turnuvada toplam 28 basketbolcu parkeye çıkacak. Organizasyonda yer alacak isimlerin dağılımı; 10 çaylak, ligde ikinci sezonunu geçiren 11 oyuncu ve NBA Gelişim Ligi'nden (G-League) gelen 7 basketbolcu şeklinde belirlendi.
EFSANELER DRAFT SİSTEMİYLE SEÇTİ
Çaylak ve ikinci sezonunu oynayan toplam 21 basketbolcu, NBA tarihinin unutulmaz isimleri Carmelo Anthony, Tracy McGrady ve Vince Carter tarafından gerçekleştirilen draft ile 7'şerli takımlara ayrıldı. Gelişim Ligi oyuncularından oluşan özel takımın başantrenörlük görevini ise Austin Rivers üstlenecek.
Turnuvanın formatı, belirli bir süre yerine hedef sayı üzerinden işleyecek. Yarı final eşleşmelerinde 40 sayıya ulaşan takımlar finale yükselme hakkı kazanacak. Final mücadelesinde ise 25 sayıya ulaşan ilk ekip, Yükselen Yıldızlar organizasyonunu şampiyon olarak tamamlayacak.
2026 NBA All-Star Yükselen Yıldızlar'da takımlar şöyle:
Carmelo Takımı
Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Reed Sheppard (Houston Rockets), Stephon Castle (San Antonio Spurs), Dylan Harper (San Antonio Spurs), Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans), Donovan Clingan (Portland Trail Blazers), Collin Murray-Boyles (Toronto Raptors),
T-Mac Takımı
Kon Knueppel (Charlotte Hornets), Kel'el Ware (Miami Heat), Tre Johnson (Washington Wizards), Alex Sarr (Washington Wizards), Ajay Mitchell (Oklahoma City Thunder), Jaylon Tyson (Cleveland Cavaliers), Cam Spencer (Memphis Grizzlies)
Vince Takımı
VJ Edgecombe (Philadelphia 76ers), Derik Queen (New Orleans Pelicans), Kyshawn George (Washington Wizards), Matas Buzelis (Chicago Bulls), Egor Dmin (Brooklyn Nets), Cedric Coward (Memphis Grizzlies), Jaylen Wells (Memphis Grizzlies)
Austin Takımı
Sean East II (Salt Lake City Stars), Ron Harper Jr. (Maine Celtics), David Jones Garcia (Austin Spurs), Yanic Konan Niederhauser (San Diego Clippers), Alijah Martin (Raptors 905), Tristen Newton (Rio Grande Valley Vipers), Yang Hansen (Rip City Remix)
