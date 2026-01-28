2026 NBA All-Star: Yükselen Yıldızlar kadroları ve koçları belli oldu

EFSANELER DRAFT SİSTEMİYLE SEÇTİ

Çaylak ve ikinci sezonunu oynayan toplam 21 basketbolcu, NBA tarihinin unutulmaz isimleri Carmelo Anthony, Tracy McGrady ve Vince Carter tarafından gerçekleştirilen draft ile 7'şerli takımlara ayrıldı. Gelişim Ligi oyuncularından oluşan özel takımın başantrenörlük görevini ise Austin Rivers üstlenecek.