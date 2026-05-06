2026 Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman? Arsenal'in rakibi kim?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanırken, Atletico Madrid'i eleyen İngiliz ekibi Arsenal adını finale yazdıran ilk takım oldu. Peki, Avrupa'nın en büyüğünü belirleyecek olan 2026 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

Ebru Gül Müezzinoğlu
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaklaşırken, gözler son finalistin belli olacağı karşılaşmaya çevrildi. Yarı finalde rakibini eleyerek finale çıkan Arsenal, kupaya bir adım daha yaklaştı.

Finalde Arsenal’in rakibi, Bayern Münih ile Paris Saint-Germain arasında oynanan yarı final rövanş maçının ardından netleşecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi finali 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİL NEREDE OYNANACAK?

Final mücadelesi, Puskás Arena’da oynanacak. Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki stat, Avrupa’nın en büyüğünü belirleyecek karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

İLK FİNALİST ARSENAL

Yarı finalde Atletico Madrid’i eleyen Arsenal, adını finale yazdıran ilk takım oldu. İngiliz ekibi, uzun bir aranın ardından yeniden kupaya ulaşma hedefiyle sahaya çıkacak.

SON FİNALİST BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Bayern Münih ile PSG arasında oynanan yarı final rövanş mücadelesinin galibi, finalde Arsenal’in rakibi olacak. Avrupa futbolunun zirvesinde yer alacak iki takım, 30 Mayıs’ta karşı karşıya gelecek.

