21 Yaş Altı Futbol Ligi Süper Kupa maçında Boluspor'a 4-0 üstünlük sağlayan Galatasaray, şampiyon oldu.

21 Yaş Altı Futbol Ligi Süper Kupa maçında Boluspor'a 4-0 üstünlük sağlayan Galatasaray, şampiyon oldu.



Süper Kupa'da 2018-2019 sezonu 21 Yaş Altı Süper Lig grubu şampiyonu Galatasaray ile 21 Yaş Altı 1. Lig grubu şampiyonu Boluspor karşı karşıya geldi.



Kocaeli Stadı'nda oynanan mücadelede Galatasaray, 15. dakikada Metehan Mertöz, 47. dakikada Atalay Babacan, 74. dakikada Ferhan Evren ve 76. dakikada Ahmet Onur Doğuku'nun (kendi kalesine) golleriyle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Galatasaray kupasını aldı



Maçın bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşayan sarı-kırmızılı ekibe kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Sakarya Bölge Müdürü Ferruh Sezgin verdi.



Galatasaraylı futbolcular, kupa töreni sonrası mutluluklarını taraftarlarla paylaştı.



Galatasaray 21 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Ceyhun Müderrisoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını belirterek, müsabakayı baştan sona üstün götürdüklerini söyledi.



Net bir skorla galip geldiklerini aktaran Müderrisoğlu, "Bizim için önemli olan, A takıma oyuncu yetiştirmek. Ancak performans yaş gruplarında sıralama da önemli. Şampiyonluk, hem oyuncunun kişisel gelişimi hem de antrenörün kendine olan öz güveni açısından önemli. Bizim için güzel bir sezon oldu." diye konuştu.