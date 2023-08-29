21.yüzyılda futbolda en çok asist yapan futbolcular!
Futbolda goller kadar asistlerde gol katkısı yolunda önemli bir yere sahiptir.Futbol tarihinde en çok asist sayısına ulaşan oyuncular birçok futbolsever tarafından merak ediliyor.İşte gelmiş geçmiş en çok asis yapan oyuncularda listenin ilk 5'i...
Editör: Nihat Çarboğa
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Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi en çok gol atanlarda Ronaldo'dan sonra gelirken asist sayısında Ronaldo'ya hatrı sayılır bir fark atarak en çok asist sayısında kendine zirvede yer bulmuştur.Messi 546 maçta 231 asist yapmıştır.
Bir Bayern München efsanesi olan Alman oyuncu Thomas Müller 415 maçta 188 asist yaparak listede Messi'den sonra kendisine 2.sırada yer bulmuştur.
Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo 616 maçta 160 asist yaparak tarihin en golcü oyuncusu olmanın yanında en çok asist yapan oyuncular aarsınada girmeyi başarnıştır.
Case Fabregas 500 maçta 159 asist yaparak en çok asist yapan oyuncular arasına adını yazdırmıştır.