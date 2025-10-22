22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? 22 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var?
Galatasaray, Real Madrid, Bayern Münih ve diğer devlerin sahne alacağı 22 Ekim Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde tam 9 maç oynanıyor. Yayın kanalları ve saatleri burada.
Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim Çarşamba günü birbirinden önemli karşılaşmalar izleyiciyle buluşacak. İşte maç saatleri ve kanalları:
19:45 – Galatasaray vs Bodø/Glimt | TRT 1
19:45 – Athletic Bilbao vs Karabağ | Tabii Spor
22:00 – Chelsea vs Ajax | Tabii Spor
22:00 – Atalanta vs Slavia Prag | Tabii Spor
22:00 – Eintracht Frankfurt vs Liverpool | Tabii Spor
22:00 – Sporting CP vs Olympik Marsilya | Tabii Spor
22:00 – Monaco vs Tottenham Hotspur | Tabii Spor
22:00 – Real Madrid vs Juventus | Tabii Spor
22:00 – Bayern Münih vs Club Brugge | Tabii Spor
Tüm maçlar “Tabii platformu” ve ilgili yayın kanallarından canlı takip edilebilir. Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam dorukta!