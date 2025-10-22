22 Ekim Şampiyonlar Ligi maçları saat kaçta, hangi kanalda? 22 Ekim Çarşamba bugün kimin maçı var?

Şampiyonlar Ligi’nde 22 Ekim Çarşamba günü birbirinden önemli karşılaşmalar izleyiciyle buluşacak. İşte maç saatleri ve kanalları:

19:45 – Galatasaray vs Bodø/Glimt | TRT 1

19:45 – Athletic Bilbao vs Karabağ | Tabii Spor

22:00 – Chelsea vs Ajax | Tabii Spor

22:00 – Atalanta vs Slavia Prag | Tabii Spor

22:00 – Eintracht Frankfurt vs Liverpool | Tabii Spor

22:00 – Sporting CP vs Olympik Marsilya | Tabii Spor

22:00 – Monaco vs Tottenham Hotspur | Tabii Spor

22:00 – Real Madrid vs Juventus | Tabii Spor

22:00 – Bayern Münih vs Club Brugge | Tabii Spor

Tüm maçlar “Tabii platformu” ve ilgili yayın kanallarından canlı takip edilebilir. Şampiyonlar Ligi heyecanı bu akşam dorukta!