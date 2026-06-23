23 Haziran transfer gündemi: Beşiktaş 10 milyon euro'yu gözden çıkardı! İcardi'nin yerine o geliyor! Fenerbahçe'de kanat pazarlığı ne durumda?
Galatasaray, Icardi'nin alternatifini Almanya'da bulup listeyi hazırlarken; Beşiktaş, İtalya'yı ayağa kaldıran dünya yıldızına dudak uçuklatan 10 milyon euro'luk tarihi bir teklif sundu. Fenerbahçe ise hem Avrupa devlerinin 55 milyon euro'luk teklifiyle yarışıyor.
Galatasaray, transferde iki büyük hamle için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, Icardi'den olumsuz yanıt alması halinde rotasını anında Omar Marmoush'a çevirecek. Mısırlı yıldızın satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadroya katılması bekleniyor.
Aslan'ın bir diğer hedefi ise Almanya'dan. Galatasaray, Leverkusen'de oynayan Ibrahim Maza için harekete geçti. 20 yaşındaki genç oyuncu, Dünya Kupası'ndan sonra gelen transfer tekliflerini resmen değerlendirecek.
Siyah-beyazlılar, transfer piyasasını altüst edecek çılgın bir hamleye imza atıyor. Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'e 10 milyon euro yıllık ücret ve 5 milyon euro imza parası teklif etti. Yönetim, 26 yaşındaki golcüyü ikna etmek için yoğun bir çaba harcıyor.
Kartal'da orta saha için de rota yeniden Anguissa. Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tam not verdiği Frank Anguissa için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu orta saha oyuncusuna ciddi bir transfer bütçesi hazırladı.
Sarı-lacivertlilerde forvet transferinde öncelik yeniden Serhou Guirassy'ye kaydı. Sörloth'un yüksek bonservis ve maaş beklentisi nedeniyle rota tamamen Borussia Dortmund'un yıldızına çevrildi. Yönetim, Gineli golcü için tüm şartları zorlayacak.
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Mason Greenwood için ise İtalya'dan güçlü bir rakip çıktı. Roma, Marsilya'ya toplamda 55 milyon euro'luk dev bir teklif yaptı. Sarı-lacivertliler ise İngiliz yıldız için girişimlerini inatla sürdürüyor.
Malang Sarr'da sona doğru: Fenerbahçe, Lens ile sözleşmesi biten Malang Sarr için prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, 22 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçına Skriniar - Sarr ikilisiyle çıkmayı planlıyor.
Ederson ile masaya oturulacak: Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın takımda kalmasını istediği Ederson için Dünya Kupası sonrası masaya oturacak. Ayrılık söz konusu olursa Brezilyalı eldiven için 20 milyon euro bonservis bekleniyor.
Hücum hattına fırsat transferi arayan Trabzonspor, Bamba Dieng için resmen devreye girdi. Lorient ile sözleşmesi sona eren 26 yaşındaki senegalli oyuncunun menajeriyle temaslar sıklaştırıldı. Fırtına, bu transferi kısa sürede bitirmek istiyor.