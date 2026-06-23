23 Haziran transfer gündemi: Beşiktaş 10 milyon euro'yu gözden çıkardı! İcardi'nin yerine o geliyor! Fenerbahçe'de kanat pazarlığı ne durumda?

Siyah-beyazlılar, transfer piyasasını altüst edecek çılgın bir hamleye imza atıyor. Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'e 10 milyon euro yıllık ücret ve 5 milyon euro imza parası teklif etti. Yönetim, 26 yaşındaki golcüyü ikna etmek için yoğun bir çaba harcıyor.