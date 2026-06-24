24 Haziran Çarşamba 4 Büyüklerin transfer gündemi: De Bruyne, Rashford, Brahim Diaz, Nübel...

Transfer gündemi kelimenin tam anlamıyla alev aldı! Galatasaray, dünyaca ünlü süper yıldız Kevin De Bruyne için çılgın bir operasyon başlatırken Fenerbahçe ise Real Madrid'in yıldızına kancayı taktı! Beşiktaş'ta hedef kaleci...

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
24 Haziran Çarşamba 4 Büyüklerin transfer gündemi: De Bruyne, Rashford, Brahim Diaz, Nübel...
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Galatasaray, Napoli forması giyen Kevin De Bruyne için ilk teması kurdu. Sarı-kırmızlı yönetim, Mertens sonrası oluşan boşluğu Belçikalı yıldızla doldurmak istiyor.

Aslan'ın sol kanat için hedefi ise İngiltere'den. Galatasaray, sol kanadını Marcus Rashford ile güçlendirmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, İngiliz yıldız için Dünya Kupası sonrasında Manchester United ile masaya oturacak.

FENERBAHÇE'DEN BRAHİM DİAZ HAMLESİ VE 3 KİŞİLİK DEV TAKAS

Fenerbahçe, Brahim Diaz için Real Madrid ile ilk teması kurdu. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Faslı yıldızın babası ile ön görüşme yaptı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in gol kralı Eldor Shomurodov için Başakşehir'in kapısını çalacak. Fenerbahçe, Özbek oyuncu için Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Becao'yu takasta önerecek.

KANARYA'DAKİ DİĞER SICAK TRANSFER GELİŞMELERİ İSE ŞÖYLE:

Sarr teklifi kabul etti: Fenerbahçe, Malang Sarr'a 7 milyon euro maaş teklif etti. 27 yaşındaki oyuncu bu teklife yeşil ışık yakarken, görüşmeler olumlu ilerliyor.

Amrabat'ta veda yakın: Gelecek sezon planlamasında yer almayan Sofyan Amrabat için Avrupa'dan ciddi teklifler geldi. Real Betis, Faslı oyuncuya 7 milyon teklif etti. Amrabat için Suudi Arabistan'dan da teklifler bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA NÜBEL VE DAVİTASHVİLİ GELİŞMESİ

Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği kaleci Alexander Nübel'le 10 Haziran'dan beri görüşüyor. 29 yaşındaki eldiven için bonservis pazarlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Kanat takviyesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Zuriko Davitashvili'yi bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlılar kısa süre içinde Gürcü oyuncunun kulübüyle masaya oturacak.

TRABZONSPOR'DA 50 MİLYON EURO'LUK BEKLENTİ VE KALECİ ROTALARI

Trabzonspor'un genç oyuncusu Christ Inao Oulai, Avrupa devlerinin radarında yer alıyor. Bordo-mavililer, 20 yaşındaki orta saha için tam 50 milyon euro bonservis bedeli bekliyor.

Karadeniz ekibinde kaleci arayışları da hız kazandı:

Fırtına, Andre Onana'nın temsilcisinden yanıt bekliyor. Kamerunlu kaleciden olumsuz bir yanıt gelmesi halinde rota Portekizli Jose Sa'ya yönelecek.

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