25 dakikada 35 sayı! Austin Reaves, 76ers'ı tek başına dağıttı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets, deplasmanda Houston Rockets'ı 109-99 mağlup ederek dikkat çekici bir performansa imza attı. Toyota Center'da oynanan mücadeleyi kazanan Hornets, galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu sonuçla Charlotte ekibi, 1998-99 sezonunda yakaladığı 9 maçlık seriden sonra kulüp tarihindeki en uzun kazanma serisine ulaştı.

Hornets'ın tarihi galibiyetinde başrolü çaylak oyuncu Kon Knueppel oynadı; genç oyuncu rakip potaya 24 sayı bıraktı. LaMelo Ball 20 sayıyla galibiyete katkı sunarken, Miles Bridges 18 sayı üretti. Pota altında ise Moussa Diabate 12 ribauntla etkili oldu.

ALPEREN BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Houston Rockets cephesinde Başantrenör Ime Udoka, maçın bitimine 8 dakika kala as oyuncularını kenara çekti. Kevin Durant attığı 31 sayıyla maçın en skorer ismi olmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi. Jabari Smith Jr. 17 sayı üretirken, milli basketbolcu Alperen Şengün hücumda zorlandı. Sahada kaldığı sürede 11'de 3 şut isabetiyle oynayan Şengün, karşılaşmayı 7 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle tamamladı.

LAKERS GERİ DÖNDÜ, DONCIC SAKATLANDI

Gecenin diğer önemli karşılaşmasında Los Angeles Lakers, Philadelphia 76ers’ı 119-115 yendi. Lakers'ta Austin Reaves, sadece 25 dakikada attığı 35 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. LeBron James 17 sayı ve 10 asistle "double-double" yaparken, Rui Hachimura ve Jake LaRavia 14'er sayılık katkı sağladı.

Galibiyete rağmen Lakers'ta moralleri bozan gelişme Luka Doncic'in sakatlığı oldu. İlk yarının bitimine 3 dakika kala sol bacağında ağrı hisseden ve topallayarak soyunma odasına giden yıldız oyuncu, maçın geri kalanında forma giyemedi.

ADEM BONA 11 DAKİKA SÜRE ALDI

Philadelphia 76ers, Joel Embiid'in 35 sayı ve Tyrese Maxey'nin 26 sayı, 13 asistlik performansına rağmen sahadan yenik ayrıldı. Maç içinde 14 sayılık farkı yakalayan ancak bu avantajı koruyamayan 76ers'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 76ers forması giyen bir diğer milli basketbolcu Adem Bona ise 11 dakika süre aldığı maçı 2 sayı ve 1 ribauntla tamamladı.