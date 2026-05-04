3-1'den geri döndüler, çeyrek final biletini kaptılar! İşte NBA'de çeyrek final eşleşmeleri
NBA play-off turunda Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers, rakiplerini yedinci maçlarda mağlup ederek çeyrek finalde eşleşti. Doğu Konferansı lideri Detroit, seride 3-1 geriye düştüğü Orlando Magic'i eleyip 18 yıl sonra bir ilki başardı. İşte NBA'de çeyrek final eşleşmeleri...
Gecenin kritik mücadelelerinde Orlando Magic'i 116-94 mağlup eden Detroit Pistons ile Toronto Raptors'ı 114-102 ile geçen Cleveland Cavaliers, serilerini 4-3 kazanarak çeyrek finalde birbirlerine rakip oldu. Çeyrek final aşamasında da dört galibiyete ulaşan takımlar bir üst tura yükselecek.
18 YILLIK HASRET BİTTİ!
Normal sezonu Doğu Konferansı lideri olarak bitiren Detroit Pistons, Orlando Magic karşısında zorlu bir eşleşmeyi geride bıraktı. Seride 3-1 geriye düşen Pistons, üst üste üç maç kazanarak durumu 4-3'e getirdi ve 116-94'lük skorla çeyrek finale çıktı. Detroit bu sonuçla 18 yıl aradan sonra ilk kez tur atlarken, NBA tarihinde 3-1'lik dezavantajdan dönerek tur geçen 15. takım unvanını elde etti.
Karşılaşmada Detroit'in hücum yükünü Cade Cunningham ve Tobias Harris çekti. Cunningham 32 sayı, 1 ribaund ve 13 asistle oynarken; Harris 30 sayı, 6 ribaund ve 3 asistlik katkı sağladı. Orlando Magic cephesinde ise Paolo Banchero'nun 38 sayı, 9 ribaund ve 6 asistlik performansı takımının elenmesini önlemeye yetmedi.
YILDIZLAR SAHNEYE ÇIKTI, TORONTO'YU YIKTI!
Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada tamamlayan Cleveland Cavaliers, ev sahibi avantajını kullandığı maçta Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup etti. Seriyi 4-3 kazanan Cavaliers, bu galibiyetin ardından Detroit Pistons'ın çeyrek finaldeki rakibi oldu.
Cleveland'ın galibiyetinde öne çıkan isimler Jarrett Allen, Donovan Mitchell ve James Harden oldu. Jarrett Allen 22 sayı, 18 ribaund ve 2 asistle oynarken, Donovan Mitchell 22 sayı, 3 ribaund ve 1 asist, James Harden ise 18 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle takımlarına katkı sağladı. Toronto Raptors'ta Scottie Barnes'ın 24 sayı, 9 ribaund, 6 asisti ve RJ Barrett'ın 23 sayı, 4 ribaund, 6 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.
İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ!
Günün sonuçlarının ardından NBA çeyrek finalindeki eşleşmeler şu şekilde şekillendi:
San Antonio Spurs - Minnesota Timberwolves
New York Knicks - Philadelphia 76ers
Oklahoma City Thunder - Los Angeles Lakers
Detroit Pistons - Cleveland Cavaliers