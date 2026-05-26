3 altın, 1 gümüş, 2 bronz! Milli masa tenisçilerden Kosova'da 6 madalyalık zafer

Kosova'nın başkenti Priştine'de düzenlenen WTT Gençler Contender Turnuvası'nda mücadele eden milli masa tenisçiler, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

Simge Sarıyar
WTT Gençler Contender Turnuvası, Kosova'nın başkenti Priştine'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Organizasyonda yer alan Türkiye milli takımı kafilesi, turnuvayı toplamda altı madalya kazanarak bitirdi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından kamuoyu ile paylaşılan bilgilere göre, milli sporcular müsabakalarda kendi yaş gruplarında dereceler elde etti.

3 ALTIN MADALYA İLE ZİRVEYE ÇIKTILAR

Turnuvada 13 yaş altı tek kadınlar kategorisinde mücadele eden Aybige Feride Üstündağ, final çizgisine kadar ulaşarak altın madalyanın sahibi oldu. 15 yaş altı tek kadınlarda yarışan Ela Su Yönter de kendi kategorisinde birinci sırayı alarak altın madalya kazandı. 15 yaş altı karışık çiftler kategorisinde ise Salih Eren Yıldırım ve Ela Su Yönter ikilisi şampiyonluğa ulaştı ve Türkiye adına üçüncü altın madalyayı kayıtlara geçirdi.

Organizasyonda 15 yaş altı kategorisinde altın madalya kazanan Ela Su Yönter, 17 yaş altı tek kadınlar kategorisinde de masaya geçti. Yönter, bu klasmandaki müsabakaları ikinci sırada bitirerek gümüş madalya ile tamamladı.

Turnuvanın 17 yaş altı tek erkekler müsabakalarında yarışan Berk Öztoprak, organizasyondan bronz madalya ile ayrıldı. Karışık çiftler 17 yaş altı kategorisinde mücadele eden Berk Öztoprak ve Büşra Demir ikilisi de üçüncü sırayı elde ederek turnuvada bronz madalya kazanan isimler oldu.

