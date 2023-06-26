3. Avrupa Oyunları sonuçları
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda muaythai branşında 4 milli sporcu yarı finale yükseldi.
Krakow'daki Myslenica Arena'da muaythai branşının ilk gününde 4 milli sporcu mücadele etti.
Kadınlar 51 kiloda Gülistan Turan Slovak rakibini, 54 kiloda Ezgi Keleş Fransız rakibini, 60 kiloda Kübra Kocakuş Macar rakibini, 63,5 kiloda Bediha Taçyıldız Hırvat rakibini, erkekler 81 kiloda ise Enis Yunusoğlu İtalyan rakibini yenerek yarı finale çıktı.
Milli sporcuların yarı final müsabakaları yarın oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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