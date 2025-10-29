30 Ekim Perşembe TRT’de hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT yayın akışı

Futbolseverler yarın spora doyacak. 30 Ekim Perşembe günü TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmalar belli oldu.

TRT, hem Euroleague Kadınlar hem de Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını izleyiciyle buluşturacak. İki önemli mücadele TRT ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT’de yarın şifresiz yayınlanacak maçlar:

ÇBK Mersin – Venezia

Euroleague Kadınlar – TRT Spor Yıldız – Saat 19.00

Al Ahli – Al Riyadh

Suudi Arabistan Pro Lig – TRT Spor – Saat 20.30

TRT ekranlarında yayınlanacak bu karşılaşmalar, sporseverler için Perşembe akşamına futbol şöleni yaşatacak.