30 Ekim Perşembe TRT’de hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT yayın akışı
TRT ekranlarında 30 Ekim Perşembe günü iki önemli karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. Euroleague Kadınlar ve Suudi Arabistan Pro Lig maçları futbolseverlerle buluşacak.
Futbolseverler yarın spora doyacak. 30 Ekim Perşembe günü TRT ekranlarında şifresiz olarak yayınlanacak karşılaşmalar belli oldu.
TRT, hem Euroleague Kadınlar hem de Suudi Arabistan Pro Lig maçlarını izleyiciyle buluşturacak. İki önemli mücadele TRT ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
TRT’de yarın şifresiz yayınlanacak maçlar:
ÇBK Mersin – Venezia
Euroleague Kadınlar – TRT Spor Yıldız – Saat 19.00
Al Ahli – Al Riyadh
Suudi Arabistan Pro Lig – TRT Spor – Saat 20.30
TRT ekranlarında yayınlanacak bu karşılaşmalar, sporseverler için Perşembe akşamına futbol şöleni yaşatacak.