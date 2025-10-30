31 Ekim 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalar

Futbolseverler yarın spora doyacak. Birbirinden önemli karşılaşmaların oynanacağı 31 Ekim Cuma günü, TRT Spor ekranlarında futbol şöleni yaşanacak. Gün boyunca TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlar yapılacak.

TRT’de yarın yayınlanacak iki karşılaşma belli oldu. Spor tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar, TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izlenebilecek.

AL HİLAL – AL SHABAB

Suudi Arabistan Pro Lig mücadelesinde Al Hilal, Al Shabab ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 31 Ekim Cuma günü saat 17.50’de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR – ERZURUMSPOR

TFF 1. Lig kapsamında oynanacak Hatayspor – Erzurumspor maçı ise futbolseverlerle buluşacak. Mücadele 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT Spor’un gün boyu sürecek canlı yayınlarıyla futbolseverler 31 Ekim Cuma günü adeta bir futbol festivaline tanık olacak.