31 Ekim 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalar

31 Ekim Cuma günü futbolseverleri dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. TRT Spor ekranlarından iki karşılaşma şifresiz olarak yayınlanacak. İşte TRT ekranlarında yarın canlı izlenebilecek maçların listesi...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
31 Ekim 2025 TRT Spor yayın akışı: Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte TRT’de canlı yayınlanacak karşılaşmalar
Yayınlanma: Güncellenme:

Futbolseverler yarın spora doyacak. Birbirinden önemli karşılaşmaların oynanacağı 31 Ekim Cuma günü, TRT Spor ekranlarında futbol şöleni yaşanacak. Gün boyunca TRT Spor üzerinden şifresiz yayınlar yapılacak.

TRT’de yarın yayınlanacak iki karşılaşma belli oldu. Spor tutkunlarının merakla beklediği karşılaşmalar, TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izlenebilecek.

AL HİLAL – AL SHABAB

Suudi Arabistan Pro Lig mücadelesinde Al Hilal, Al Shabab ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 31 Ekim Cuma günü saat 17.50’de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR – ERZURUMSPOR

TFF 1. Lig kapsamında oynanacak Hatayspor – Erzurumspor maçı ise futbolseverlerle buluşacak. Mücadele 31 Ekim Cuma akşamı saat 20.00’de TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

TRT Spor’un gün boyu sürecek canlı yayınlarıyla futbolseverler 31 Ekim Cuma günü adeta bir futbol festivaline tanık olacak.

Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştüKülliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştüGündem
Real Madrid'de Arda Güler'den sonra bir Türk daha!Real Madrid'de Arda Güler'den sonra bir Türk daha!Spor
Eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandıEski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül tutuklandıGündem
trt spor şifresiz
Günün Manşetleri
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne ödül
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri
Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları 1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı
31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak! 31 Aralık gecesi o fırsat bitiyor! E-devlet'ten o tuşa basanın cebinde 200 bin tl kalacak!