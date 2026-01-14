4 büyükler yıldız avında! İşte gidenler ve gelenler...
Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi geri sayım sürerken, dört büyükler kadro yapılanmasında vites yükseltti. Şampiyonluk yarışında dengeleri değiştirecek hamleler peş peşe gelirken, İstanbul devinin gündemine gelen sürpriz isim transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı.
Sabah'ta yer alan habere göre; İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin formasını giyen Omar Marmoush, menajer George Gardi tarafından Galatasaray'a önerildi.
Sarı-kırmızılı yönetime oyuncunun kiralık olarak getirilebileceği iletilirken, Aston Villa'nın da yıldız ismin peşinde olduğu bildirildi.
Marmoush'un transfer konusundaki nihai kararını Afrika Uluslar Kupası'nın ardından vermesi bekleniyor.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ise, orta saha takviyesi için rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların listesinde Milan'dan Youssouf Fofana ve Inter'den Davide Frattesi bulunuyor. Gelen bilgiler, bu iki yıldız futbolcudan en az birinin kadroya katılacağı yönünde.
BEŞİKTAŞ'TA STOPERE AGBADOU, ORTA SAHAYA MCKENNIE
Sabah kaynaklı habere göre; Beşiktaş, stoper transferinde mutlu sona yakın. Emmanuel Agbadou ile anlaşma sağlayan siyah-beyazlı yönetim, oyuncunun kulübü Wolverhampton ile yürütülen görüşmelerde son aşamaya geldi.
Öte yandan Football Italia, Beşiktaş'ın Juventus forması giyen Weston McKennie için harekete geçtiğini duyurdu.
İtalyan ekibinin sözleşmesi bitmek üzere olan oyuncu için bonuslarla birlikte yaklaşık 15 milyon Euro talep ettiği, Beşiktaş'ın ise bu transferi 8 milyon Euro bandında bitirmeyi planladığı belirtildi.
Yıllık 4.5-5 milyon Euro maaş beklentisi olan ve transfere sıcak bakan McKennie, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 25 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
FENERBAHÇE'DE ORTA SAHA DEĞİŞİMİ
Suudi Pro Lig ekibi Al-Ittihad'dan N'Golo Kante'yi renklerine bağlamaya hazırlanan Fenerbahçe'de, Fred ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yönetim, Yunanistan ve Brezilya'dan teklifler alan deneyimli oyuncuya transfer görüşmeleri için izin verdi.
Hücum hattı için Nkunku ve Lookman isimlerinde sonuç alamayan sarı-lacivertliler, rotayı Al-Hilal forması giyen Darwin Nunez'e çevirdi.
Geçtiğimiz yaz 53 milyon Euro bedelle Liverpool'dan Suudi ekibine transfer olan Uruguaylı golcünün yıllık 21.5 milyon Euro'luk kazancı transferi zorlaştırıyor. Oyuncu bu maaşın altına düşmek istemezken, Ertan Torunoğulları ve Devin Özek ikna turlarını sürdürecek.
Fenerbahçe kurmayları Ertan Torunoğulları ve Devin Özek, Youssef En-Nesyri'nin satışı için Katar temsilcisi Al-Sadd ile masaya oturacak.
Fransız ekibi Paris FC'nin kiralama teklifini oyuncuyu bonservisiyle göndermek istediği için reddeden Fenerbahçe'nin kapısını, Premier Lig ekibi Everton da çaldı.
TRABZONSPOR'DA SOL BEK İÇİN İBRE CHAVARRIA
Fanatik'e göre, ara transfer döneminde sol bek mevkisini güçlendirmek isteyen Trabzonspor; Ekomie, Yongwa ve Chavarria isimlerini gündemine aldı.
Teknik Direktör Fatih Tekke'nin özellikle Chavarria'yı istediği öğrenilirken, Rayo Vallecano'nun yüksek bonservis talebi süreci zorlaştırıyor.
İspanyol kulübü oyuncu için 8-10 milyon Euro talep ederken, bordo-mavililerin teklifi bonuslarla birlikte 4-5 milyon Euro seviyesinde kaldı.