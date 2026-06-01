4 gollü hezimeti üstlendi, Türkiye'ye hayran kaldı: "Çok iyi bir milli takım ve muhteşem oyuncular..."

İstanbul'da oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan konuk ekibin teknik direktörü, doğrudan özeleştiri yaptı.

Türk Milli Takımı'nın sahadaki performansını takdir ederek söze başlayan deneyimli çalıştırıcı, "Galibiyetten dolayı Türkiye'yi tebrik ederim. Dostluk maçı olsa da hak ederek kazandılar. Çok iyi bir milli takım ve muhteşem oyunculara sahipler. 4-0 yenildik, mağlubiyette sorumluluk bana ait. Bu sorumluluğu üstüme alıyorum. Son 2 maçta oyuncularımın neler yapabileceğini görmeye çalıştım. Bu gibi karşılaşmalarda çok daha fazla öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Savunmada çok fazla zayıftık. Bunu geliştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma boyunca sergilenen futbolda bazı hataların kabul edilemez düzeyde olduğunu dile getiren teknik adam, oyuncularını eleştiri oklarının hedefinden çekti. Yaşanan taktiksel ve bireysel sorunların çözümü için doğrudan kendi pozisyonunu işaret eden Goce Sedloski, "Bu hataları çözüme kavuşturmak gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda sorumluluk oyuncularda değil, sorumluluğu üstüme alıyorum. Bu sonuçlara nasıl gidileceğini benim çözmem gerekiyor." dedi.

4 MAÇLIK GOL ORUCU

Sahada yeni şeyler denediklerini aktaran Sedloski, hücum organizasyonlarındaki eksikliği şu sözlerle açıkladı: "Son 4 maçta gol atamıyoruz. Yeni oyuncularımız taktiğimizi yeni öğreniyorlar. Biz de sahada bir şeyler deniyoruz. Gol atamamak üzücü ama oyuncuların kendi aralarında anlaşabilecekleri bir tarz üretmeye çalışıyoruz."