4 maçta 1 puan bardağı taşırdı! Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco İtalya'da tutunamadı!
İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Ligde mücadele ettiği 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen İtalyan teknik adamın yerine Raffaele Palladino getirildi.
Bologna kulübü, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında bulunan Tedesco, yeni sezon öncesinde Bologna ile sözleşme imzalamış ve İtalyan ekibinin başına geçmişti.
Ancak kırmızı-mavili takımdaki bu ikinci macerası uzun sürmedi. Tedesco yönetiminde Bologna, ligde oynadığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 puan toplayabildi.
YENİ İSİM BELLİ OLDU
Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından kulüp yönetimi hızlı hareket etti. Bologna'nın yeni teknik direktörünün Raffaele Palladino olduğu açıklandı.
İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.