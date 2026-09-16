4 maçta 1 puan bardağı taşırdı! Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco İtalya'da tutunamadı!

İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırdı. Ligde mücadele ettiği 4 maçta sadece 1 puan toplayabilen İtalyan teknik adamın yerine Raffaele Palladino getirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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4 maçta 1 puan bardağı taşırdı! Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco İtalya'da tutunamadı! - Resim: 1

Bologna kulübü, Domenico Tedesco ile yollarını ayırdığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan teknik adamın görevine son verildiği belirtildi.

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4 maçta 1 puan bardağı taşırdı! Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco İtalya'da tutunamadı! - Resim: 2

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında bulunan Tedesco, yeni sezon öncesinde Bologna ile sözleşme imzalamış ve İtalyan ekibinin başına geçmişti.

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4 maçta 1 puan bardağı taşırdı! Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco İtalya'da tutunamadı! - Resim: 3

Ancak kırmızı-mavili takımdaki bu ikinci macerası uzun sürmedi. Tedesco yönetiminde Bologna, ligde oynadığı ilk 4 maçta 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak sadece 1 puan toplayabildi.

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4 maçta 1 puan bardağı taşırdı! Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco İtalya'da tutunamadı! - Resim: 4

YENİ İSİM BELLİ OLDU

Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından kulüp yönetimi hızlı hareket etti. Bologna'nın yeni teknik direktörünün Raffaele Palladino olduğu açıklandı.

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4 maçta 1 puan bardağı taşırdı! Fenerbahçe'nin eski hocası Domenico Tedesco İtalya'da tutunamadı! - Resim: 5

İtalyan teknik adamla 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli olacak bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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