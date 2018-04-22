Bulgaristan ekibi Trevigiani Phonix-Hemus 1896, turu şampiyon olarak bitirdi.

Mersin Valiliği himayesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen 4. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nda, Bulgaristan ekibi Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımı şampiyon oldu. Belarus'un Minsk Bisiklet Kulübünden Rus sporcu Eduard Vorganov da turnuvanın genel klasman birinciliğini elde etti.



Türkiye'nin yanı sıra 8 ülkeden 15 takımın ve 105 sporcunun katıldığı organizasyonun son turunda sporcular, 129 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.



Bisikletçiler, kentteki Cumhuriyet Alanı'ndan başlayan son etapta, İnsu, Çavak ve Emirler güzergahlarını geçerek, turu merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda tamamladı.



Zorlu etabın birincisi, 3.07.57.454'lük derecesiyle Belarus'un Minsk Bisiklet Kulübü sporcusu Yauheni Karaliok olurken, Türkiye'den Torku Şeker Spor'un bisikletçisi Onur Balkan 3.07.57.537'lik derecesiyle ikinciliği, Bulgaristan'dan Trevigiani Phonix-Hemus 1896 takımının Arjantinli sporcusu German Nicolas Tivani ise 3.07.57.641'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti.



Organizasyonun şampiyonları



Dört gün boyunca sporcuların 568,4 kilometrelik mesafe kat ettiği turnuvanın takım birinciliğini Bulgaristan ekibi Trevigiani Phonix-Hemus 1896 elde ederken, Türkiye'den Torku Şeker Spor ikinci, Belarus'tan Minsk Bisiklet Kulübü üçüncü oldu.



Turnuvanın genel klasman birincisi olarak sarı mayoyu alan Minsk Bisiklet Kulübü sporcusu Eduard Vorganov, elde ettiği 21 puanla "en iyi yokuşçu" ödülünün sahibi olarak turuncu mayoyu da kazandı.



Son etapta üçüncü sırayı alan Arjantinli sporcu Tivani ise 39 puanla "en iyi sprinter" kategorisinde başarıya uzanarak turkuaz mayonun sahibi oldu.



Yarışın ardından düzenlenen törende Mersin Vali Vekili Süleyman Deniz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu ile Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, tarafından sporculara kupa ve madalyaları verildi.