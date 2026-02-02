4.5 yıllık imza yolda: Beşiktaş aradığı stoperi İngiltere'de buldu!

Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için İngiltere’de aradığı ismi buldu. Siyah-beyazlılar, Premier League ekibinin yıldız oyuncusuyla yapılan görüşmelerde sona yaklaşırken, transferin mali detayları dudak uçuklattı.

Beşiktaş, İngiltere Premier League ekiplerinden Wolverhampton Wanderers forması giyen Emmanuel Agbadou’yu kadrosuna katmak için yürüttüğü operasyonda sona geldi.

Siyah-beyazlı kurmayların, Fildişi Sahilli stoper için İngiliz kulübüyle yaptığı pazarlıklarda büyük mesafe katettiği ve tarafların prensipte el sıkıştığı öğrenildi.

İki kulübün 17 milyon euro bonservis bedeli üzerinde uzlaşma sağladığı iddia ediliyor.

Transfer sürecine dair detayları paylaşan Yağız Sabuncuoğlu’na göre; Wolverhampton ve Beşiktaş cephesi 17 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların Fildişi Sahilli savunmacı ile yaptığı görüşmelerde de pürüz kalmadı.

Agbadou’nun Beşiktaş’tan yıllık 3 milyon euro kazanacağı ve 4.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

GEÇEN OCAK AYINDA 20 MİLYON EUROYA GİTMİŞTİ

Tecrübeli stoper, kariyerindeki yüksek bonservis bedelli transferlerle dikkat çekiyor. Agbadou, geçtiğimiz ocak ayında Fransa ekibi Reims’den Wolverhampton’a 20 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden oyuncu, Wolverhampton formasıyla toplam 34 maça çıktı.

