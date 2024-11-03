46. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu! Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu gerçekleştirildi

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan, Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.

Maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.

KAZANANLAR BELLİ OLDU

42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı. Etiyopyalı sporcuyu 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti. Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.

46. İstanbul Maratonu'nda elit kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı. Jebet, maratonu 2.24.45'lik derecesiyle kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu. Etiyopyalı sporculardan Erge Diro 2.33.37'lik dereceyle ikinci, Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi.

MİLLİ ATLET HÜSEYİN CAN 6. OLDU

Milli atlet Hüseyin Can, maratonu altıncı tamamladı. Yarışı 2.14.34 ile tamamlayan Hüseyin, elit erkeklerde ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.

Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük dereceyle Türk sporcular arasında ikinci, genel sıralamada 11. sırada geldi. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük derecesiyle yarışı Türkler arasında üçüncü, genel sıralamada 12. bitirdi.

DİĞER YARIŞLARIN SONUÇLARI

Organizasyon kapsamında tekerlekli sandalye ve 15 kilometre yarışları da yapıldı.

Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2.40.05, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Erkekler 15 kilometrede ise Abdullah Tuğluk 48.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da Meksika'dan Argentina Valdepenas Cerna 56.31 ile ilk sırada geldi.

PARKUR

Maratona katılanlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inecek, sahil yolunu izleyerek Karaköy'e ulaşacak. Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapacak atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete dönecek.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçecek sporcular, tramvay yolundan Sultanahmet Meydanı'na çıkacak. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında sona erecek.

ÖDÜLLER

46. İstanbul Maratonu'nda erkekler ve kadınlarda birinci olanlara 45'er bin dolar para ödülü verilecek.

Maratonda ikinci olanlar 20'şer bin, üçüncüler de 10'ar bin dolar ödül alacak.

Türklerde ise maratonu birinci bitirenler 50'şer bin lira, ikinciler 40'ar bin lira, üçüncüler de 30'ar bin lira ödülün sahibi olacak.

Ayrıca erkeklerde 2.09.44 ve kadınlarda da 2.18.35 olan parkur rekorlarının kırılması halinde de 5’er bin dolar daha prim verilecek. Elitlerde toplam 180 bin dolarlık ödül dağıtılacak.