5 maçtır kazanan Arsenal, 5 maçtır kaybetmeyen Slavia Prag deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Devler Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puanla 4. sırada yer alan Arsenal, son 5 resmi maçını kazanan müthiş formuyla Çekya'ya gidiyor. Rakipleri Slavia Prag ise Devler Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamasa da (2B, 1M), son 5 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi (2G, 3B). Fortuna Arena'da seriler bozulacak!

DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma bugün saat 20.45'te tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!

Slavia Prag (3-4-1-2): J. Markovic; T. Vlcek, S. Chaloupek, D. Zima; D. Doudera, O. Dorley, C. Zafeiris, Y. Sanyang; L. Provod; V. Kusej, T. Chory.

Arsenal (4-3-3): D. Raya; J. Timber, W. Saliba, Gabriel, M. Lewis-Skelly; E. Eze, C. Nørgaard, D. Rice; B. Saka, M. Merino, L. Trossard.