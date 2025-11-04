5 maçtır kazanan Arsenal, 5 maçtır kaybetmeyen Slavia Prag deplasmanında! Maç saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesinde, gecenin en dikkat çekici maçlarından biri Prag'da oynanıyor! 5 maçtır kazanan Arsenal'i, 5 maçtır kaybetmeyen Slavia Prag konuk ediyor. İşte yayın bilgileri...
Yayınlanma:
Devler Ligi'nde 3'te 3 yaparak 9 puanla 4. sırada yer alan Arsenal, son 5 resmi maçını kazanan müthiş formuyla Çekya'ya gidiyor. Rakipleri Slavia Prag ise Devler Ligi'nde henüz galibiyetle tanışamasa da (2B, 1M), son 5 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi (2G, 3B). Fortuna Arena'da seriler bozulacak!
DEV MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Karşılaşma bugün saat 20.45'te tabii spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
İŞTE TAKIMLARIN MUHTEMEL 11'LERİ!
Slavia Prag (3-4-1-2): J. Markovic; T. Vlcek, S. Chaloupek, D. Zima; D. Doudera, O. Dorley, C. Zafeiris, Y. Sanyang; L. Provod; V. Kusej, T. Chory.
Arsenal (4-3-3): D. Raya; J. Timber, W. Saliba, Gabriel, M. Lewis-Skelly; E. Eze, C. Nørgaard, D. Rice; B. Saka, M. Merino, L. Trossard.