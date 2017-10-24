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5 takım ve Caner Erkin PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'de oynanan 9. hafta maçları sonrası 5 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

5 takım ve Caner Erkin PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de derbi maçta karşılaşan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin, saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat nedenleriyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Galatasaray'dan yönetici Ural Aküzüm'ün sportmenliğe aykırı açıklamaları, idareci Hasan Tankaya'nın da hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya gönderildiği belirtildi.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'un çeşitlik nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in de Medipol Başakşehir maçındaki sportmenliğe aykırı hareket ve hakareti nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal'ın sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildiği duyuruldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #caner erkin #pfdk
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