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5. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

5. tur maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın yapılacak maçların hakemleri şöyle:

13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa

14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan

17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan

20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler


Kaynak: AA
Etiketler; #ziraat türkiye kupası
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