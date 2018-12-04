Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın yapılacak maçların hakemleri şöyle:
13.00 Keçiörengücü-Galatasaray: Suat Arslanboğa
14.45 Ümraniyespor-1461 Trabzon: Hakan Ceylan
17.00 Boluspor-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka
18.30 Altay-Kayserispor: Volkan Bayarslan
20.30 Adana Demirspor-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda yarın oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın yapılacak maçların hakemleri şöyle: