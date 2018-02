Amerikan futbolunun şampiyonluk maçı sırasında sosyal medyada milyonlarca tweet atıldı. ABD'li şarkıcı Justin Timberlake ile özçekim yapan 13 yaşındaki çocuk, internette fenomen oldu. Amerikalı komedyen Kevin Hart'ın maç sonundaki hareketleri sosyal medyada hızla yayıldı

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) finali Super Bowl, sosyal medya platformu Twitter'da büyük ilgi gördü.



Bu yıl 52'ncisi düzenlenen Super Bowl'da, Philadelphia Eagles'ın geçen senenin şampiyonu New England Patriots'ı 41-33 yenerek şampiyonluğa ulaştığı karşılaşmanın özet görüntüsü, Twitter'daki "SuperBowl" adresinde 220 bin kez görüntülendi ve 8,2 milyon kez paylaşıldı.



ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis şehrindeki U.S. Bank Stadyumu'nda oynanan maçın ardından NFL'in Twitter'daki resmi hesabından yayınlanan Eagles takımının saha içindeki kutlama görüntüsü, 7 bin 400 kere paylaşılıp 18 bin beğeni aldı.



Twitter'da "#Philadelphia" etiketi kullanılarak 25,3 milyon, "#EaglesNation" etiketiyle 27,6 milyon, "#FlyEagles#Fly" etiketiyle de 907 bin kez paylaşım yapılırken, Eagles takımını şampiyonluğa taşıyan ve 52. Super Bowl'un en değerli oyuncusu (MVP) seçilen yedek oyun kurucu Nick Foles hakkında da 390 bin paylaşımda bulunuldu.



ABD'li pop yıldızı Justin Timberlake'in maçın devre arasında verdiği konser esnasında, 2016'da hayatını kaybeden ABD'li pop yıldızı Prince'in fotoğrafı ve silüeti sahnenin arka planına yansıtılırken, bu görüntü 670 kez paylaşıldı.



13 yaşındaki genç fenomen oldu



Konserinin bitmesine dakikalar kala tribünlere çıkan ve seyircilerle şarkı söyleyen Timberlake'in 13 yaşındaki çocukla yaptığı özçekim ise başta Twitter olmak üzere internette hızla yayıldı.



Patriots takımının evi Massachusetts eyaletinden olduğu bildirilen Ryan McKenna'nın, Timberlake ile çektirdiği fotoğraf, Twitter'da 30 bin kez paylaşılıp 74 bin beğeni alırken, McKenna'ya atfedilen "#selfiekid" etiketi 3 bin 700 kez paylaşıldı ve 17 bin beğeni aldı.



Twitter'da bir kullanıcı Timberlake'in 20 yıl önceki fotoğrafıyla McKenna'nın fotoğrafını yan yana getirerek, ikisi arasındaki benzerliğe dikkati çekti. ABD'li beyzbol oyuncusu Matt Carpenter ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Justin Timberlake ile selfie çektiren o çocuk olmak istiyorum." yorumunda bulundu.



Ünlü komedyene güvenlik engeli



U.S. Bank Stadyumu'ndaki mücadeleyi tribünlerden izleyen ünlüler arasında şarkıcılar Jennifer Lopez ve Gwen Stefani, aktör Bradley Cooper, ABD'li namağlup şampiyon boksör Floyd Mayweather ve komedyen Kevin Hart yer aldı.



Hart'ın kupa töreni için Eagles oyuncularıyla podyuma çıkmak istemesi ancak güvenlik görevlileri tarafından engellenmesi, sosyal medyada yankılandı. Olayın görüntüsü Twitter'da 272 bin kere izlendi.



Podyuma çıkamayan Hart, 52. Super Bowl'u yayınlayan NBC televizyon kanalının maç sonunda saha kenarında düzenlenen yorum programına gelerek, canlı yayını böldü. Yorumcular arasında gülüşmelere neden olan olay, Twitter'da yaklaşık yarım milyon kez görüntülendi.